ΗΣΑΠ: Ολιγόλεπτη ακινητοποίηση των συρμών το πρωί της Κυριακής (16/11) - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Ακινητοποίηση των συρμών της γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, σε μια συμβολική στάση εργασίας είς μνήμη του Πέτρου Γιάμαλη, που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη γραμμή.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των σωματείων εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ οι συρμοί της γραμμής 1 θα ακινητοποιηθούν από τις 11:15 έως τις 11:25 το πρωί, προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποτίσουν φόρο τιμής στις 11:00 στο σημείο του δυστυχήματος στο Νέο Ηράκλειο.

Σημειώνεται πως το τραγικό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ είχε συμβεί τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Νοεμβρίου 2021, όταν μισθωμένο όχημα λείανσης γραμμών άρχισε να κινείται εκτός ελέγχου στη γραμμή καθόδου από την Κηφισιά.

Τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό πήδησαν στις γραμμές εν κινήσει και τραυματίστηκαν, ενώ ένας εξ αυτών, ο 41χρονος εργοδηγός της ΣΤΑΣΥ Πέτρος Γιάμαλης πέθανε από σύγκρουση του βαγονιού με συρμό που είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για να σταματήσει την πορεία του.