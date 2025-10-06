Ισραηλινό «φρένο» σε ξενοδοχειακές επενδύσεις για λόγους ασφαλείας

Μπορεί στα ελληνικά ΜΜΕ η είδηση να έπαιξε σαν μονόστηλο όμως στο Ισραήλ πήρε αρκετή διάσταση. Στα μέσα Σεπτεμβρίου υπήρξε από άγνωστους επίθεση με μπογιές και συνθήματα υποστήριξης της Παλαιστίνης κατά ξενοδοχείου ισραηλινών συμφερόντων στην Ομόνοια. Όπως ήταν αναμενόμενο οι ροές τουριστών από το Ισραήλ προς την Ελλάδα μειώθηκαν όμως αυτό είναι το μικρότερο κακό.



Ισραηλινοί όμιλοι - τουλάχιστον πέντε - που έχουν επενδύσει στον ελληνικό ξενοδοχειακό τομέα εξετάζουν πολύ σοβαρά την πιθανότητα να «πατήσουν φρένο» στις επενδύσεις και στο άνοιγμα νέων ξενοδοχείων στην χώρα καθώς πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσουν να υπολογίσουν στους Ισραηλινούς τουρίστες εάν αυτοί θεωρήσουν την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα για τις διακοπές τους.



Εδώ θα πρέπει να διευκρινήσω ότι η Ελλάδα είναι μέχρι τώρα ίσως η μόνη ωφελημένη χώρα σε επίπεδο τουρισμού από το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς πριν από δύο χρόνια και όσα ακολούθησαν.

Πέρα από τους τουρίστες του Ισραήλ που επέλεγαν την χώρα μας, μία από τις ελάχιστες ασφαλείς που είχαν στις γειτονικές χώρες και μάλιστα σε «αλυσίδες» που γνώριζαν από την πατρίδα τους, η Αθήνα είχε γίνει και κέντρο μετεπιβίβασης όταν οι απευθείας πτήσεις προς την Αμερική και τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είχε διακοπεί.