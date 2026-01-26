Ιστορική στιγμή για την Audi: Η πρεμιέρα της Audi Revolut F1 Team στο Βερολίνο

Μια ιστορική σελίδα στην αγωνιστική πορεία της Audi άνοιξε η Audi Revolut F1 Team, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα το βράδυ της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου, στο Βερολίνο. Σχεδόν 400 προσκεκλημένοι παρακολούθησαν την πρώτη δημόσια εμφάνιση της εργοστασιακής ομάδας Formula 1 της Audi, στον εμβληματικό χώρο Kraftwerk, στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποκαλύφθηκαν το αγωνιστικό livery της Audi R26, ο επίσημος ρουχισμός της ομάδας και οι αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, σηματοδοτώντας την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του project ενόψει της εισόδου της Audi στη Formula 1 το 2026.

Ο Gernot Dollner, Διευθύνων Σύμβουλος της Audi AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG, δήλωσε: «Πολλά κομμάτια του παζλ μπαίνουν επιτέλους στη θέση τους. Για πρώτη φορά βλέπουμε το πλήρες εύρος της δυναμικής αυτού του εγχειρήματος. Είμαστε έτοιμοι και ενθουσιασμένοι να εμπνεύσουμε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μέσα από τη συμμετοχή μας στη Formula 1».

Ντεμπούτο στην Αυστραλία και τα πρώτα ορόσημα της Audi R26

Η Audi θα πραγματοποιήσει το αγωνιστικό της ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία. Το μονοθέσιο Audi R26 κινείται από νέο power unit (υβριδική μηχανή Formula 1) που αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις της Audi στο Neuburg an der Donau και φέρει την ονομασία AFR 26 Hybrid. Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά πάνω στο μονοθέσιο λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις εγκαταστάσεις του Hinwil, ενώ στις 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο rollout στην πίστα Circuit de Barcelona-Catalunya, στο πλαίσιο ημέρας γυρισμάτων (filming day).

Η είσοδος της Audi στη Formula 1 συμπίπτει με τη μεγαλύτερη τεχνολογική αναμόρφωση στην ιστορία του θεσμού. Από το 2026, το πρωτάθλημα εισέρχεται στην 77η σεζόν του με νέους τεχνικούς κανονισμούς, που δίνουν έμφαση στην ενεργή αεροδυναμική, την αυξημένη ηλεκτρική ισχύ και τη βιωσιμότητα. Τα νέα μονοθέσια διαθέτουν εμπρός και πίσω πτέρυγες με κινητά αεροδυναμικά βοηθήματα, ενώ το μέχρι σήμερα Drag Reduction System (DRS) καταργείται.

Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεση τους πλέον ένα συστημα ηλεκτρικης ώθησης (boost mode), το οποίο παρέχει τη μέγιστη πρόσθετη ηλεκτρική ισχύ με το πάτημα ενός κουμπιού, για χρήση τόσο σε προσπέραση όσο και σε άμυνα.

Η υβριδική μηχανή της Audi για τη νέα εποχή της Formula 1

Στην καρδιά της Audi R26 βρίσκεται το νέο power unit της Audi, που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στη Γερμανία και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας για τεχνολογία αιχμής και υψηλή αποδοτικότητα. Το σύστημα συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα εσωτερικής καύσης V6 1,6 λίτρων, ισχύος περίπου 400 kW, με ένα ιδιαίτερα ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα απόδοσης έως 350 kW. Το ηλεκτρικό σκέλος περιλαμβάνει σύστημα ανάκτησης ενέργειας (ERS), μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (Energy Store), ηλεκτροκινητήρα MGU-K και εξελιγμένη μονάδα ελέγχου.

Μαζί με το 8τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο αναπτύσσεται επίσης στο Neuburg an der Donau, συγκροτούν το πλήρες powertrain του μονοθεσίου. Το power unit λειτουργεί με βιώσιμα καύσιμα, ενώ η σημαντικά αυξημένη ηλεκτρική ισχύς αντανακλά τη στρατηγική κατεύθυνση της Formula 1 προς μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η bp συνεργάζεται με την Audi Revolut F1 Team, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση βιώσιμων καυσίμων κορυφαίας ποιότητας για τη νέα εποχή της Formula 1.

Οδηγοί και επίσημος ομαδικός ρουχισμός

Στο Βερολίνο παρουσιάστηκαν οι αγωνιστικές φόρμες των οδηγών Gabriel Bortoleto και Nico Hülkenberg, καθώς και ο επίσημος ομαδικός ρουχισμός της Audi Revolut F1 Team. Η ομάδα αποκάλυψε τη σειρά αγωνιστικών και teamwear ρούχων που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από κοινού με την adidas, η οποία θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Τα επόμενα βήματα πριν την πρεμιέρα

Το επόμενο ορόσημο για την Audi Revolut F1 Team είναι το shakedown της νέας γενιάς μονοθεσίων Formula 1 στη Βαρκελώνη (26–30 Ιανουαρίου), ενώ θα ακολουθήσουν οι επίσημες δοκιμές στο Μπαχρέιν (11–13 και 18–20 Φεβρουαρίου), πριν από την πρώτη συμμετοχή της Audi σε Grand Prix Formula 1.

Η είσοδος της Audi στη Formula 1 δεν αποτελεί απλώς μια αγωνιστική συμμετοχή, αλλά έναν στρατηγικό πυλώνα της συνολικής τεχνολογικής, επιχειρηματικής και πολιτισμικής εξέλιξης της μάρκας. Το project της Formula 1 λειτουργεί ως στρατηγική ναυαρχίδα για την Audi, με στόχο να εμπνεύσει τόσο τους πελάτες όσο και τους εργαζομένους της, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανάπτυξη και η αγωνιστική δραστηριότητα πραγματοποιούνται εντός ενός οικονομικά ελκυστικού και σαφώς ορισμένου πλαισίου, με την εφαρμογή ανώτατου ορίου δαπανών (cost cap) για όλες τις ομάδες, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού. Παράλληλα, η παγκόσμια απήχηση της Formula 1 προσφέρει στην Audi ισχυρή προβολή της μάρκας και σημαντικές ευκαιρίες χορηγιών και συνεργασιών.

Σε μια περίοδο ριζικών αλλαγών στους τεχνικούς κανονισμούς, με αυξημένο μερίδιο ηλεκτρικής ισχύος και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων, το timing της εισόδου της Audi στη Formula 1 κρίνεται ιδανικό. Η μάρκα τοποθετείται συνειδητά στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ευθυγραμμίζοντας τη συμμετοχή της με τις μελλοντικές τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του DNA της Audi και διαχρονικά λειτουργεί ως μοχλός τεχνολογικής προόδου και καινοτομίας. Από το πρώτο Grand Prix αυτοκίνητο με κινητήρα στο κέντρο, την τετρακίνηση quattro στα ράλλυ, έως τα συστήματα κίνησης diesel, υβριδικά και ηλεκτρικά στο Le Mans, τη Formula E και το Rally Dakar, η Audi έχει αξιοποιήσει το motorsport ως πεδίο εξέλιξης και πρωτοπορίας. Η συμμετοχή της στη Formula 1 έρχεται να χτίσει πάνω σε αυτήν την κληρονομιά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για το μέλλον της μάρκας.