Ίθαν Χοκ: Το τιμητικό βραβείο, η μεταμορφωτική ερμηνεία και η ευρεία αποδοχή από τους κριτικούς

Ακόμα μία τιμητική διάκριση πρόκειται να λάβει ο Ίθαν Χοκ, καθώς τον επόμενο μήνα στο πλαίσιο του 41ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF), θα τιμηθεί με το Βραβείο American Riviera.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου ηθοποιός θα παραλάβει το βραβείο στις 6 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας δια ζώσης συζήτησης που θα ανατρέξει στην αξιοσημείωτη καριέρα του, η οποία κορυφώνεται με την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon».

Στο φιλμ ο Χοκ παραδίδει μία από τις πιο μεταμορφωτικές ερμηνείες του υποδυόμενος τον Lorenz Hart, γεγονός που του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και την πέμπτη του συνολικά στην καριέρα του. Επιπλέον αποτελεί την ένατη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ ενώ έχει αποσπάσει ευρεία αποδοχή από τους κριτικούς, καθώς και υποψηφιότητες για Βραβεία BAFTA, SAG, Χρυσές Σφαίρες, Critics Choice και Gotham.

«Ο Ίθαν είναι ένας εξαιρετικά αξιοθαύμαστος, πολυτάλαντος και τολμηρός καλλιτέχνης, που πάντα ελκύεται από σύνθετους ρόλους. Ήταν συναρπαστικό το να παρακολουθούμε τα τελευταία 40 χρόνια, αυτόν τον σπουδαίο ερμηνευτή να εξελίσσεται από ένα νεαρό είδωλο σε έναν από τους σημαντικότερους καρατερίστες της Αμερικής. Στον κινηματογράφο, στο θέατρο και τη σκηνοθεσία ο Ίθαν αποτελεί μια αληθινή δημιουργική δύναμη» δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του SBIFF, Ρότζερ Ντάρλινγκ.

Το συγκεκριμένο βραβείο καθιερώθηκε με στόχο την αναγνώριση καλλιτεχνών που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον αμερικανικό κινηματογράφο. Μεταξύ των προηγούμενων βραβευθέντων περιλαμβάνονται οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μάρτιν Σκορσέζε, Μάικλ Κίτον,, Σάντρα Μπούλοκ, Ρενέ Ζελβέγκερ, Μπρένταν Φρέιζερ, Ζόι Σαλντάνα και Μαρκ Ράφαλο.