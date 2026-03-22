Ήβη Αδάμου: «Για να επιβιώσεις και να υπάρχεις χρόνια σ’ αυτή τη δουλειά, σίγουρα θέλει και αλητεία»

Η Ήβη Αδάμου ήταν καλεσμένη στην «Αστερόσκονη» του Action 24 και μίλησε με τον Νίκο Γρίτση για τον Μιχάλη Κουινέλη και την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί, την καριέρα της και την αλητεία που χρειάζεται για να επιβιώσεις σε αυτή τη δουλειά!

«Είναι αναπόφευκτο όταν μιλάμε για μένα να αναφέρεται και ο Μιχάλης. Είναι ο άνθρωπός μου τόσα χρόνια. Νιώθω ότι είναι κομμάτι μου ο Μιχάλης, δεν μιλάμε για κάτι ξεχωριστό, έξω από μένα. Είμαστε ένα και είναι πάρα πολύ λογικό, πολλές φορές, η συζήτηση να στρέφεται προς τον Μιχάλη όταν μιλάνε για μένα και το αντίστροφο.

Είναι τρισευτυχισμένος μπαμπάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τη σχέση τους. Δηλαδή, εγώ που τη βλέπω καθημερινά, δεν έχω λέξεις να βρω να την περιγράψω. Είναι κάτι μοναδικό, εξωπραγματικό. Δεν έχω νιώσει παραγκωνισμένη και δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το σκέφτομαι έτσι. Μακάρι όλες οι σχέσεις πατέρα - κόρης να ήταν έτσι».

«Ο Μιχάλης ήταν θεόσταλτος στη ζωή μου»

«Κάποια στιγμή ίσως να έδωσα μια παραπάνω προτεραιότητα στη μουσική γιατί θεώρησα ότι την αγαπώ και πράγματι νιώθω πάρα πολύ γεμάτη κάνοντας όλο αυτό, αλλά ένιωθα και την ανάγκη ότι ήθελα να έχω ένα παιδί και με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Νιώθω και πάρα πολύ τυχερή που έτσι τα έφερε η ζωή και συναντήθηκα με τον Μιχάλη και υπήρχε και μία επιτυχία και δεύτερη και τρίτη και αυτό δεν είναι δεδομένο για μένα, ούτε αυτονόητο. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι μπήκε στη ζωή μου. Νομίζω ότι ήταν λίγο θεόσταλτο όλο αυτό.

Θα προτιμήσω να γίνονται σιγά - σιγά πινελιές μέχρι να φτάσει στο τέλος ο καμβάς και θεωρώ ότι υπάρχει το σωστό timing για όλα. Σήμερα που μιλάω εγώ στα 32 μου χρόνια, λέω συνειδητοποιημένα πια ότι εγώ αυτό θέλω να το κάνω και θέλω να το κάνω καλά. Μέχρι πριν δεν ήξερα ακριβώς που βρίσκομαι. Είναι πάρα πολύ λογικό γιατί έχω περάσει πολλές φάσεις μέσα από αυτό. Δηλαδή είναι άλλο να είσαι 16, άλλο 26 και άλλο 30, είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι άλλο 30 με ένα παιδί και είναι άλλο 23 χωρίς παιδί. Μέχρι στιγμής μια χαρά τα καταφέρνω και τα καταφέρνουμε και θεωρώ ότι χαράσω μια πορεία που ίσως αύριο μεθαύριο δείξει τα δείγματα που πρέπει, αν δεν τα έχει δείξει ήδη που πιστεύω ότι για μένα τα έχει δείξει».

«Αγαπώ αυτό που κάνω και το κάνω με τον δικό μου τρόπο»

«Είναι μια καινούρια φάση, έτσι τη νιώθω κι εγώ, και πιστεύω ότι σε αυτή την καινούρια φάση έχουμε να δώσουμε πάρα πάρα πολλά. Νιώθω μέσα μου πράγματι κι εγώ πιο ώριμη και μπορώ να τα διαχειριστώ καλύτερα όλα. Πολλά πράγματα ίσως γινόντουσαν απλά για να γίνουν, άλλα γινόντουσαν από επιλογή, αλλά δοκιμάζεσαι όλη την ώρα σε αυτή τη δουλειά, δεν είναι εύκολο και το θέμα είναι ότι εκτίθεσαι. Και ναι, το λαϊκό είναι κάτι το οποίο θέλει και ωριμότητα, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να το υποστηρίξω…

Για να επιβιώσεις σ’ αυτή τη δουλειά και για να υπάρχεις τόσα χρόνια, σίγουρα θέλει και αλητεία. Έχω περάσει πολύ δύσκολα, σε πολλές φάσεις. Παρόλα αυτά επιμένω, γιατί αγαπώ αυτό που κάνω, αλλά θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο».