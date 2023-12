Ο Αμερικανός ηθοποιός Jonathan Majors πρωταγωνιστής σε πολλές ταινίες της Marvel, κρίθηκε ένοχος για επίθεση σε πρώην σύντροφό του, μετά από την ολοκλήρωση της δίκης του στη Νέα Υόρκη.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία που αντιμετώπιζε.



Οι ένορκοι έκριναν ότι ο Majors επιτέθηκε στη Βρετανίδα χορογράφο Grace Jabbari κατά τη διάρκεια ενός καυγά, τον περασμένο Μάρτιο.



Η ίδια δήλωσε στο δικαστήριο ότι επλήγη με ένα σπασμένο δάχτυλο, μώλωπες, ένα κόψιμο πίσω από το αυτί της και “βασανιστικό” πόνο.



Το συμβάν σημειώθηκε όταν το ζευγάρι βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο στη Νέα Υόρκη και η Grace Jabbari είδε ένα μήνυμα από μια άλλη γυναίκα στο τηλέφωνο του ηθοποιού, που έλεγε: “Μακάρι να σε φιλούσα τώρα.”



Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, όταν πήρε το τηλέφωνο, στη συνέχεια την άρπαξε, της έστριψε το χέρι πίσω από την πλάτη της και τη χτύπησε στο κεφάλι για να το πάρει πίσω.



Θυμίζουμε ότι ο Majors εμφανίστηκε αρχικά στο Ant-Man and the Wasp: Quantumania, αλλά και στις δύο σεζόν του Loki που είδαμε στο Disney Plus.

Jonathan Majors/youtube

Εντωμεταξύ, αναμενόταν να παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο στο Avengers: The Kang Dynasty που έχει προγραμματιστεί να παίξει στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου του 2026.

Το μέλλον του πλέον, στη Marvel θεωρείται κάτι παραπάνω από αβέβαιο.



Η ποινή έχει οριστεί για τις 6 Φεβρουαρίου και αυτές οι κατηγορίες θα μπορούσαν να βάλουν τον ηθοποιό φυλακή έως και 1 έτος.