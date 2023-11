Η Disney πρέπει πλέον να διαχειριστεί το χάλι με τη Marvel

Ένα μεγάλο πρόβλημα φαίνεται ότι έχουν στα χέρια τους οι διευθυντές της Disney. Και πρόκειται για τις ταινίες της Marvel, που κάποτε έκαναν τεράστια επιτυχία. Η ταινία, The Marvels, με κόστος που ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια πάτωσε στις αίθουσες, με τον αναιμικό τζίρο των 46 εκατομμυρίων το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους θεατές να “απορρίπτουν” τη συνέχεια του Captain Marvel, καταγράφοντας τη χειρότερη πρεμιέρα στην ιστορία των εν λόγω ταινιών.

Η πρεμιέρα αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει μία αρνητική τάση στη σειρά των ταινιών, που κάποτε υπήρξαν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των στούντιο των Χόλιγουντ, καθώς οι ταινίες της Marvel εκτιμάται ότι έχουν φέρει στα ταμεία πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 15 χρόνια.

Για χρόνια, όλα τα στούντιο ζήλευαν την επιτυχία των ταινιών της Marvel, με τους υπερήρωες και τις συναρπαστικές τους περιπέτειες. Όμως, τα τελευταία χρόνια, το σύμπαν της Marvel έχει αρχίσει να φθίνει. Από το Avengers: Endgame, τη δεύτερη ταινία σε εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, η εταιρεία δεν φαίνεται να μπορεί να παρουσιάσει μία επιτυχία.

Ταινίες, όπως το Ant-Man and The Wasp: Quantumania, το Eternals, ο Thor: Love and Thunder, και το The Marvels πήραν κακές κριτικές και απορρίφθηκαν στις αίθουσες ακόμα και από τους πιο φανατικούς τους θαυμαστές.

Όλες αυτές οι ταινίες – που βγήκαν μετά το Endgame – είναι οι τέσσερις χειρότερες σε εισπράξεις ταινίες της Marvel, καταγράφοντας παράλληλα και κακές κριτικές.

Για να είμαστε δίκαιοι, το The Marvels ήταν και θύμα της επίπονης απεργίας των ηθοποιών, που εμπόδισε τους πρωταγωνιστές της ταινίας να κάνουν τις καθιερωμένες εμφανίσεις για την προώθηση της ταινίας, τα κόκκινα χαλιά, τις εμφανίσεις σε εκπομπές και πολλά άλλα.

Η πρωταγωνίστρια, Brie Larson, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε εκπομπή την περασμένη Παρασκευή, στο The Tonight Show, αφότου είχε γίνει η πρεμιέρα της ταινίας στις αίθουσες.

Βέβαια, υπήρξαν και κάποιες πρόσφατες ταινίες της Marvel με σχετική επιτυχία, όπως η συνέχεια του Spider-Man και οι Φύλακες του Γαλαξία.

Πρόσφατα, ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger, δήλωσε ότι το Μαγικό Βασίλειο της Marvel είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα των πρόσφατων δημιουργικών προβλημάτων. Ήταν τόσο πολύ το περιεχόμενο – με ταινίες και σχετικές σειρές – που τελικά ήρθε εις βάρος της ποιότητας.

Το ερώτημα τώρα για τα στελέχη της εταιρείας είναι το πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα. Φυσικά, δε θα είναι καθόλου εύκολο.

Άλλωστε, πρόσφατα, συγκεκριμένα στο Endgame, οι σεναριογράφοι σκότωσαν τους αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς: τον Iron Man με τον Robert Downey Jr., καθώς και τους εξίσου δημοφιλείς, Captain America με τον Chris Evans και την Black Widow με τη Scarlett Johansson. Νεκρός είναι ο κακός, Thanos, ενώ ο Black Panther με τον Chadwick Boseman χρειάστηκε να ξαναγραφτεί, καθώς ο ηθοποιός πέθανε από καρκίνο το 2020.

Μετά το Endgame, οι σεναριογράφοι θα δυσκολευτούν πολύ να βρουν τη συνέχεια των Εκδικητών για να αφηγηθούν μία νέα ιστορία. Ωστόσο, αν κάτι έχει αποδείξει ότι διαθέτει το Χόλιγουντ, αυτό είναι φαντασία.