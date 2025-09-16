Justin Bieber και Sabrina Carpenter θα είναι οι βασικοί τραγουδιστές στην Coachella 2026

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τους φανς της Sabrina Carpenter, της Κarol G και του Justin Bieber αφού οι τρεις καλλιτέχνες αναμένεται να είναι οι βασικοί headliners του φετινού φεστιβάλ μουσικής Coachella.

Το φεστιβάλ που προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 250.000 θεατές μέσα στην έρημο της Καλιφόρνια αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό τον ερχόμενο Απρίλιο.

Μαζί τους στη σκηνή θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων και οι: Teddy Swims, Katseye, Central Cee, CMAT, Disclosure, Wet Leg, Lambrini Girls, Little Simz και FKA Twigs.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του φεστιβάλ στο Instagram, η Sabrina Carpenter έχει αναλάβει να ανοίξει το φεστιβάλ με τη συναυλία της να λαμβάνει χώρα την Παρασκευή 10 Απριλίου ενώ η δεύτερη εμφάνισή της στις 17 Απριλίου.

Από την πλευρά του, ο Καναδός ερμηνευτής Justin Bieber αναμένεται να εμφανιστεί το Σάββατο 11 και 18 Απριλίου. Σημειώνεται δε πως αυτή είναι η πρώτη συναυλία την οποία θα πραγματοποιήσει μετά από 3 χρόνια απουσίας από την ενεργό δράση. Την Κυριακή 12 και 19 Απριλίου, η Karol G θα ξεσηκώσει το κοινό.

Μέχρι στιγμής, η προπώληση των εισιτηρίων δεν έχει ξεκινήσει ωστόσο όσοι ενδιαφέρονται να παραστούν στο εμβληματικό μουσικό φεστιβάλ μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας.

Τι είναι η Coachella

Πρόκειται για ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο χάρη στο πρόγραμμά και τη φήμη του. Στη σκηνή του έχουν ανέβει μερικά από τα πιο γνωστά μουσικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας μεταξύ των οποίων η Lady Gaga, οι Green Day,, η Billie Eilish, η Beyonce, ο Prince, oi Daft Punk και η Madonna.



Παράλληλα, η Coachella έχει συνδέσει τη φήμη της και για την έντονη επιρροή που έχει στη μόδα αφού όσοι παρευρίσκονται επιλέγουν να φορέσουν ρούχα statements. Αυτό προκάλεσε και την έννοια της «μόδας των φεστιβάλ» η οποία δημιούργησε μια ευρύτερη κουλτούρα γύρω από την εκδήλωση.