JW Marriott Crete Resort & Spa: Το πρώτο παραθαλάσσιο resort του brand στη Μεσόγειο άνοιξε στην Κρήτη

Το JW Marriott Crete Resort & Spa, το πρώτο παραθαλάσσιο θέρετρο της JW Marriott στη Μεσόγειο, άνοιξε τις πόρτες του, θέτοντας νέα πρότυπα φιλοξενίας. Υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πολυτελών ξενοδοχείων, το θέρετρο διαθέτει 160 κομψά διαμορφωμένα δωμάτια, σουίτες και βίλες, όλα με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, ενώ η πλειοψηφία περιλαμβάνει ιδιωτικές πισίνες και τζακούζι.

Σε μια προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία στο Μαράθι, λίγο έξω από την πόλη των Χανίων, το θέρετρο εκτείνεται σε περισσότερα από 100 στρέμματα απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός σέβεται το περιβάλλον και αναδεικνύει με διακριτικότητα τόσο τη φυσική γοητεία όσο και την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης.



«Το JW Marriott Crete Resort & Spa, το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της JW Marriott στην Ελλάδα, ενσαρκώνει το όραμα της JW Marriott να προσφέρει στους επισκέπτες εμπειρίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες έχουν στο επίκεντρο την ευεξία και τη σύνδεση με τον τόπο και τους ανθρώπους» δήλωσε η Helen Leighton, Vice President, Luxury Brands, Europe, Middle East and Africa, Marriott. «Θα θέλαμε να δούμε τους επισκέπτες μας να χαλαρώνουν και να βιώνουν τον ήρεμο και στοχαστικό τρόπο ζωής.»



«Η έναρξη λειτουργίας του JW Marriott Crete Resort & Spa αποτελεί μια σημαντική στιγμή για εμάς. Αυτό το έργο εισάγει ένα νέο επίπεδο εμπειριών στην Κρήτη αλλά και στη Μεσόγειο, συνδυάζοντας τη φυσική ομορφιά του νησιού με τα υψηλότερα πρότυπα φιλοξενίας. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες μας και να ανοίξουμε αυτό το νέο κεφάλαιο πολυτελούς φιλοξενίας», δήλωσε ο Αντώνιος Βασιλάκης, Ιδιοκτήτης του JW Marriott Crete Resort & Spa.



«Η έλευση του πρώτου παραθαλάσσιου JW Marriott στη Μεσόγειο είναι ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για εμάς —που σηματοδοτεί την είσοδο της SWOT Hospitality στο ultra luxury segment. Τέτοια έργα αναβαθμίζουν τη θέση της χώρας μας στο διεθνές τουριστικό στερέωμα και αναδεικνύουν τις δυνατότητες της Ελλάδας να καταστεί ένας από τους πιο πολυτελείς ​ προορισμούς παγκοσμίως » δήλωσε ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Πρόεδρος της SWOT Hospitality.



Αρχιτεκτονική σε Διάλογο με τη Φύση



Με υπογραφή από το διακεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Block722, το JW Marriott Crete Resort & Spa ενσαρκώνει το σύγχρονο μινιμαλισμό με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι φυτεμένες στέγες, τα ελαιόδεντρα και οι χαρουπιές, σε συνδυασμό με φυσικά υλικά, όπως το μάρμαρο και το ξύλο, συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο με το τοπίο.



Οι ευρύχωρες βεράντες και οι ιδιωτικές πισίνες κάθε δωματίου ενισχύουν τη σύνδεση με τη θάλασσα και τον ουρανό, ενώ οι εσωτερικοί χώροι χαρακτηρίζονται από γήινες αποχρώσεις της Μεσογείου: τερακότα, ελιά, άμμος και πέτρα. Οι χειροποίητες κεραμικές λεπτομέρειες και ο φωτισμός τιμούν την κρητική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά.



Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του resort, με γεωθερμικά και ηλιακά συστήματα ενέργειας, ανάκτηση θερμότητας από τα κλιματιστικά για την παραγωγή ζεστού νερού και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων για άρδευση.



Γαστρονομικό φεστιβάλ δίπλα στη θάλασσα



Στο JW Marriott Crete Resort & Spa, η γαστρονομία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, με έξι ξεχωριστές επιλογές για φαγητό και ποτό. Στο ANOEE, ο καταξιωμένος σεφ Μανώλης Παπουτσάκης επιμελείται το μενού, αντλώντας έμπνευση από τη βαθιά γαστρονομική παράδοση της Κρήτης. Μέσα από την αυθεντική τέχνη του μαγειρέματος στη φωτιά, αναδεικνύει με δημιουργικότητα τις τοπικές πρώτες ύλες, τιμώντας τις γεύσεις και τις μνήμες του νησιού.

Κάθε πιάτο αποτελεί μια ωδή στη γη και την ιστορία της Κρήτης, προσφέροντας μια εμπειρία που παντρεύει το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Το ONALOS αποτίει φόρο τιμής στη θάλασσα, σερβίροντας εξαιρετικά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αντίστοιχα, το CUCCAGNA αποπνέει την αύρα μιας ιταλικής trattoria, προσφέροντας comfort πιάτα μέσα σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.



Η ομάδα του Line, No. 6 στη λίστα The World’s 50 Best Bars, εμπνέεται από το μαγευτικό σκηνικό του JW Marriott Crete και τα βότανα του JW Garden, επιμελούμενη τη λίστα των cocktails για τα bars του ξενοδοχείου, EEXIS και SUNCTI Pool Bar.



Ευεξία, Εξερεύνηση και Σύνδεση



Το ANOSEAS Spa βρίσκεται στην καρδιά της προσέγγισης του wellbeing. Διαθέτει πέντε αίθουσες, υδροθεραπευτικές εμπειρίες και τελετουργικά ευεξίας και συνδυάζει παραδοσιακές κρητικές θεραπείες με σύγχρονες πρακτικές.



Για τις οικογένειες, το JW Marriott Crete Resort & Spa προσφέρει μια πλούσια εμπειρία στους μικρούς επισκέπτες. Το Phaistos Den, σε συνεργασία με την Worldwide Kids, παρέχει έναν πολυχώρο εξερεύνησης και δημιουργικού παιχνιδιού με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ο εξωτερικός χώρος περιλαμβάνει σκιερά στέγαστρα, λαχανόκηπο και imaginative play zones. Παράλληλα, οργανώνονται tailor-made δραστηριότητες στη θάλασσα και επισκέψεις σε μοναστήρια και αρχαιολογικούς χώρους.



Για κρατήσεις, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα ΕΔΩ.