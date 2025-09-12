Κάδος «ταξιδιώτης»: Ξεκίνησε από την Ηγουμενίτσα και κατέληξε στην Πρέβεζα - Η απίστευτη διαδρομή του

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε πρόσφατα στον Αμβρακικό Κόλπο, όταν κάδος απορριμμάτων βρέθηκε να επιπλέει, έχοντας –όπως φαίνεται– ξεκινήσει την πορεία του από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του δημάρχου Πρέβεζας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται και η επιχείρηση ανέλκυσης του κάδου από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο κάδος εντοπίστηκε από έναν τοπικό ψαρά, ο οποίος παρατήρησε το μεγάλο αντικείμενο να επιπλέει «ακυβέρνητο» στα νερά του Αμβρακικού.

Χωρίς να χάσει χρόνο, ο ψαράς προσέγγισε προσεκτικά το αντικείμενο με τη βάρκα του και, χρησιμοποιώντας σχοινιά, κατάφερε να τον δέσει και να τον ρυμουλκήσει αργά προς το λιμάνι του Παντοκράτορα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια εργαζομένων του λιμένα, οι οποίοι με συντονισμένες κινήσεις ανέσυραν τον κάδο από τη θάλασσα και τον τοποθέτησαν στο λιμάνι.

Η εικόνα ενός κάδου να «ταξιδεύει» μόνος του στη θάλασσα δεν είναι συνηθισμένη και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αρκετά σχόλια και κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κάθε περίπτωση από απλός κάδος απορριμμάτων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, έγινε viral πρωταγωνιστής στα social media.

Δείτε το βίντεο: