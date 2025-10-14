Καφετζόπουλος: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός - Επιλέγω συναδέλφους με βάση την εξωτερική εμφάνιση»

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος μίλησε στο «Buongiorno» για την τηλεόραση, τον χαρακτήρα του, τον ρατσισμό στην υποκριτική, αλλά τον λόγο που δεν πρέπει να ανέβει ξανά παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. «Είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος. Δεν υπάρχει λόγος να το βελτιώσω. Δεν υπάρχει λόγος να είναι τεχνητά κανείς κάτι. Θαυμάζω πολύ τους αισιόδοξους ανθρώπους και δεν θα τους έλεγα, προσπάθησα να τα σκεφτείς κι αλλιώς.

Το ίδιο επιθυμώ και για μένα! Δηλαδή αφήστε με στην ησυχία μου να είμαι απαισιόδοξος. Υπήρξε μια περίοδος που ήμουν αρκετά σοβαρά καταθλιπτικός. Είδα τους σωστούς επιστήμονες, ενώ τους ψυχίατρους. Μου έδωσαν και κάτι χάπια και αυτό πήγε καλά».

«Έχω βαρεθεί λίγο»

«Τελευταία δεν έχω δεχτεί κάποια τηλεοπτική πρόταση, αλλά, ναι, κατά καιρούς υπάρχουν διάφορα πράγματα. Και λόγω ηλικίας και κόπωσης, έχω βαρεθεί λίγο! Δεν μπορώ να πω ότι θα ήθελα έξι μέρες την εβδομάδα να έχω γύρισμα! Να τρέχω από εδώ και από εκεί. Είναι κάτι το οποίο δεν με τρελαίνει».

«Εξωτερική εμφάνιση και ηλικία»

«Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στην υποκριτική. Το ίδιο κάνω και εγώ. Αν πρόκειται να επιλέξω συναδέλφους για μια παράσταση, τους επιλέγω με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση. Ένα βασικό συστατικό είναι και η ηλικία των ανθρώπων».

«Όχι» στην Επίδαυρο

«Δεν πρέπει να παίζει κανένας στην Επίδαυρο! Όχι γιατί το μνημείο είναι ιερό, για πολύ πρακτικούς λόγους. Το μνημείο είναι αρχαιολογικός χώρος!

Σίγουρα πρέπει να απαγορεύεται διά ροπάλου η επέμβαση εκεί μέσα. Καλώς ή κακώς επέμβαση είναι και το να μπαίνουν 10-15 χιλιάδες άνθρωποι με τα παπούτσια τους, με τα τακούνια τους. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να λιγοστέψει».