Χαλαρή συζήτηση - όσο χαλαρή μπορεί να είναι με τους αγρότες στον δρόμο - στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές της ΝΔ στο Μέγαρο Μαξίμου λίγο πριν αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες και το Συμβούλιο Κορυφής.

Οι «γαλάζιοι» πήραν και δώρο από τον κ. Μητσοτάκη το γούρι του 2026 με τον ίδιο να εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της ΝΔ προς τις κάλπες.

«Και του χρόνου να είμαστε καλά και του αντιχρόνου ακόμα περισσότεροι» η ευχή του προς τους βουλευτές.

Δείτε τις φωτογραφίες από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Eurokinissi

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού