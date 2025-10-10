Κάιλι Τζένερ: Κάνει ντεμπούτο ως ηθοποιός στην ταινία «The Moment» - Λαμπερά ονόματα στο πολυπληθές καστ

Η Κάιλι Τζένερ μετά το διάσημο ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» θα κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στη νέα ταινία της Charli XCX, με τίτλο «Τhe Moment», για λογαριασμό της A24.

Η τραγουδίστρια του «Brat» ανακοίνωσε το νέο της πρότζεκτ, το οποίο βασίζεται σε δική της ιδέα μέσω ενός εντυπωσιακού κλιπ, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Θα υποδυθεί μία ανερχόμενη ποπ σταρ που προσπαθεί να διαχειριστεί «την πολυπλοκότητα της φήμης και τις πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας, ενώ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία σε αρένες».

Ο Έινταν Ζαμίρι, θα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε σενάριο που συνέγραψε με τον Μπέρτι Μπράντες, ενώ την μουσική υπογράφει ο A.G. Cook, μακροχρόνιος συνεργάτης της Charli XCX.

Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ρέιτσελ Σένοτ, Ροζάνα Αρκέτ, Κέιτ Μπερλάντ, Τζέιμι Ντεμετρίου, Ρις Σα, Αριέλ Ντομπασλ, Χέιλι Μπέντον Γκέιτς, Τρου Μάλεν, Μελ Ότενμπεργκ, Ρίτσαρντ Πέρεζ, 'Αιζακ Πάουελ, Τις Γουάινστοκ, Μάικλ Ουόρκεγε, Shygirl και A.G. Cook.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρεία της τραγουδίστριας Studio365 σε συνεργασία με τον παραγωγό Ντέιβιντ Χινογιόσα της 2AM και η ταινία «Τhe Moment» αναμένεται στις αίθουσες το 2026, σύμφωνα με το Variety.