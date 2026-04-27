Καιρός: Ανοιξιάτικη αρχή εβδομάδας αλλά με «βουτιά» 10 βαθμών και χιόνια την Πρωτομαγιά

Με ανοιξιάτικες συνθήκες ξεκινάει η εβδομάδα, ηλιοφάνεια, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Έτσι και την Τρίτη θα διατηρηθεί η καλοκαιρία στη χώρα, με περιορισμένη αστάθεια γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, την Πίνδο, τη δυτική Μακεδονία και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες, που το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι και θερμοκρασίες ανά επικράτεια



Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο μεταβλητοί άνεμοι 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή το μεσημέρι θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 22-24 και τοπικά κυρίως στη δυτική Ελλάδα τους 25-27°C.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη



Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-24 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-20 βαθμούς Κελσίου με νοτιάδες 3-4 μποφόρ.

Ψυχρή εισβολή την Πρωτομαγιά



Και την Τετάρτη θα διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες εκτός από τα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας όπου αναμένεται περιορισμένη αστάθεια. Όμως από την Πέμπτη το βράδυ στη βόρεια χώρα και την Πρωτομαγιά στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναμένεται ψυχρή εισβολή από την περιοχή της βορειοανατολικής Ευρώπης, που θα έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς σε σχέση με σήμερα, βροχές σε αρκετές περιοχές αλλά και χιόνια στα ορεινά.



