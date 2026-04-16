Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και τοπικές καταιγίδες - Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

Το κύριο χαρακτηριστικό μέχρι και το Σάββατο θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ η αφρικανική σκόνη αν και θα επιμείνει την Παρασκευή, οι συγκεντρώσεις θα είναι μικρότερες και περιορισμένες σε μεγάλα υψόμετρα.

Στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βοριάδες 6-8 και στο κεντρικό τοπικά 9 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 4-6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για την Παρασκευή

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή, το πρωί θα σημειώνονται βροχές στις Κυκλάδες, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, κυρίως την ανατολική και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου εκεί από το μεσημέρι κυρίως θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Στη δυτική και κυρίως τη βόρεια χώρα θα επικρατήσουν και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ από το μεσημέρι σύντομες μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στη δυτική Μακεδονία, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου.

Η θερμοκρασία σε στη δυτική και βόρεια χώρα θα φτάσει τους 22-25, ενώ στην ανατολική και νότια τους 18-21°C.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει συννεφιά με τοπικές βροχές το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-20 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5-7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-23 βαθμούς Κελσίου με νοτιάδες κυρίως 2-4 μποφόρ.

Η εξέλιξη το Σάββατο

Το Σάββατο, θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με άστατο καιρό το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε και στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, ενώ οι βροχές το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα διατηρηθούν θυελλώδεις, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Βελτίωση την Κυριακή

Την Κυριακή, θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως την Πελοπόννησο, την Πίνδο και την ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5-6 και μόνο στο ανατολικό πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.