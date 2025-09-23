Καισαριανή: Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού 46χρονο και την 8χρονη κόρη του

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στην Καισαριανή, όταν καβγάς μεταξύ δύο οδηγών κατέληξε σε επίθεση με σπρέι πιπεριού.

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όπου κινούνταν με μηχανάκι ένας 46χρονος μαζί με την 8χρονη κόρη του. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο άνδρας διαπληκτίστηκε με οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε σπρέι πιπεριού και ψέκασε τόσο τον ίδιο όσο και το παιδί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 46χρονο στο νοσοκομείο, ενώ και η 8χρονη μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του αυτοκινήτου.