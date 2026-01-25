Κακοκαιρία «εξπρές»: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα - Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) προειδοποιώντας για σταδιακή επιδείνωση του καιρού και θέτει τη χώρα σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Ενώ η ημέρα ξεκίνησε με τις τοπικές βροχές να περιορίζονται στα ανατολικά, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι το βαρομετρικό χαμηλό θα χτυπήσει με μεγάλη ένταση το επόμενο 24ωρο, φέρνοντας θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές καταιγίδες.

Οι νότιοι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά. Σήμερα Κυριακή, το Ιόνιο βρίσκεται ήδη στη δίνη των 8 μποφόρ, ενώ από αύριο Δευτέρα το σκηνικό μεταφέρεται στο Αιγαίο, δημιουργώντας πιθανά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Η «μαύρη» λίστα της Δευτέρας (26/01)

Η αυριανή ημέρα θα είναι η δυσκολότερη της εβδομάδας, με τα έντονα φαινόμενα να μετακινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην Δυτική Ελλάδα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Το λεκανοπέδιο της Αττικής θα βρεθεί στο επίκεντρο από το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής.

Η ανατολική Μακεδονία θα δεχθεί μεγάλο όγκο βροχοπτώσεων από νωρίς το πρωί, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη.

Η κακοκαιρία θα φτάσει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα με μεγάλη ένταση. Στην Κρήτη τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα δυτικά και νότια τμήματα του νησιού από τις προμεσημβρινές ώρες.