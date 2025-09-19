Κακουργηματική δίωξη για απιστία στο στέλεχος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι Παναγιώτη Δημητρά

Ποινική δίωξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο στέλεχος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, Παναγιώτη Δημητρά, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Για την υπόθεση είχε διαβιβαστεί πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες το 2023, στο οποίο γινόταν λόγος για διασπάθιση κονδυλίων, τα οποία φέρονται να μην διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του καταλογίζονται και κάνει λόγο για «εκστρατεία σπίλωσής του». Σε δήλωσή του ανέφερε εξάλλου πως «οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες. Το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται και συγγενικό πρόσωπο του κ. Δημητρά, έχει ήδη ανατεθεί σε Ανακριτή.