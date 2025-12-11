«Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ: Αυξημένη η θετικότητα για γρίπη - Καταγράφηκαν 7 νέοι θάνατοι από Covid-19

Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, ενώ σταθεροποιημένη παραμένει η επιδημιολογική εικόνα του SARS-CoV-2, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 1-7 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση του οργανισμού ξεκινά αναφέροντας ότι ο αριθμός των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κατέγραψε άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, δείχνοντας ενίσχυση της εποχικής δραστηριότητας ενώ τα περιστατικά SARI παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με μικρή μείωση συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 7 νέοι θάνατοι από κορονοϊό

Η θετικότητα στα διαγνωστικά τεστ για τον SARS-CoV-2 παρέμεινε σταθερή.

Την τελευταία εβδομάδα:

Καταγράφηκαν 104 νέες εισαγωγές, μειωμένες από τις 131 της προηγούμενης.

Δεν υπήρξε νέα διασωλήνωση.

Καταγράφηκαν 7 νέοι θάνατοι.

Όλα τα δεδομένα για την αύξηση στη θετικότητα της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, όπως καταγράφεται από το δίκτυο Sentinel ΠΦΥ, ανέβηκε πάνω από το επιδημικό όριο και συνεχίζει ανοδικά. Στη δευτεροβάθμια περίθαλψη (SARI) ωστόσο, η θετικότητα παραμένει πολύ χαμηλή.

Την τελευταία εβδομάδα:

Καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Δεν σημειώθηκε νέος θάνατος.

Δηλώθηκε αναδρομικά ένα ακόμη σοβαρό κρούσμα με εισαγωγή σε ΜΕΘ την προηγούμενη εβδομάδα.

Συνολικά, τους τελευταίους δύο μήνες, μεταξύ 1.377 εξετασθέντων δειγμάτων εντοπίστηκαν 45 θετικά για γρίπη – όλα τύπου Α.

Από τα 40 στελέχη που αναλύθηκαν:

22 ανήκουν στον υπότυπο Α(H1)pdm09

18 στον υπότυπο Α(H3)

Έξι στελέχη Α(H3) εξετάστηκαν φυλογενετικά και σε τρία ανιχνεύτηκε ο υποκλάδος Κ. Σύμφωνα με το ECDC (20 Νοεμβρίου), ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό από τον συγκεκριμένο υποκλάδο θεωρείται μέτριος, ενώ για τις ομάδες υψηλού κινδύνου υψηλός.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει πως το εμβόλιο παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καλώντας ιδιαίτερα τα άτομα υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν άμεσα και να αναζητούν ιατρική φροντίδα με την εμφάνιση συμπτωμάτων, ώστε να ξεκινά εγκαίρως αντι-ιική αγωγή όπου απαιτείται.

Τέλος, αναφέρεται πως η θετικότητα για RSV τόσο στην κοινότητα όσο και στις νοσοκομειακές δομές επιτήρησης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με σποραδικές μόνο ανιχνεύσεις.