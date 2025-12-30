«Καρφάρα» για τους κομιστές λάθος πληροφοριών

Δεν είναι εύκολο για έναν πρωθυπουργό να αναγνωρίζει αυτό που παραδέχθηκε δημοσίως στη Νέγκα ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

Οι συνεργάτες (όχι όλοι) ενός πολιτικού αρχηγού έχουν πάντα την τάση να ωραιοποιούν ή να κρύβουν τις πραγματικές διαστάσεις ενός θέματος είτε για να μη δυσαρεστήσουν τον «μεγάλο», είτε για να δείξουν πόσο άψογα τα έχουν πράξει όλα ελέγχοντας απόλυτα την κατάσταση.

Υπήρχαν, ας πούμε, υπουργοί κατά το παρελθόν που είχαν αραδιάσει ένα σορό μπαρούφες σε κορυφαία ονόματα πρωθυπουργών, επάνω σε μείζονες κρίσεις βγάζοντας τους πάντες τρελούς μέχρι που η ίδια η κρίση έφτανε στην εξώπορτα του Μαξίμου.

Για παράδειγμα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μπλόκα:

«Μερικές φορές μπορεί να είναι άλλη η εικόνα που έχουμε για την ταλαιπωρία των πολιτών από τα μπλόκα των αγροτών και άλλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και όταν ρωτάμε και μιλάμε με τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι εγκλωβισμένοι στον δρόμο, να μας παρουσιάζουν μια εικόνα πολύ πιο άσχημη, πολύ μεγαλύτερης ταλαιπωρίας, από αυτό το οποίο κάποιοι ενδεχομένως να θέλουν να μας λένε. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα του πώς η πληροφορία πάντα μπορεί να φτάνει φιλτραρισμένη και όχι απολύτως ακριβής τελικά στα δικά μου τα αυτιά».

Επί λέξει αυτό είπε ο πρωθυπουργός και δεν ξέρω αν άρχισαν κάποιοι στην κυβέρνηση να κοιτιούνται μεταξύ τους...

