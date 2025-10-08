Καταργείται το χιτζάμπ στο Ιράν: Ιστορική αλλαγή... ή μήπως όχι;

Στο τέλος του 2023, το ιρανικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο «Για την υποστήριξη της οικογένειας μέσω της προώθησης του χιτζάμπ και της αγνότητας». Προέβλεπε μεγάλα πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για περιπτώσεις μη χρήσης χιτζάμπ, ενώ επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις σε οργανισμούς στους οποίους εργάζονται γυναίκες.

Ωστόσο, το 2024-2025, η πρακτική εφαρμογή αυτού του νόμου ανεστάλη κατόπιν σύστασης του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Moχάμαντ Μποχίρ-Κολίμποφ επιβεβαίωσε επίσημα την απόφαση, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση στοχεύει να διερευνήσει περαιτέρω τις πιθανές συνέπειες της επιβολής του νόμου στην κοινωνία. Ο Moχαμεντρέζα Μπαχονάρ, μέλος του Συμβουλίου για την Εξέταση των Υφιστάμενων Εγγράφων, επιβεβαίωσε επίσης ότι ο «Νόμος περί Αγνότητας» δεν υπάρχει πλέον. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός ο κανόνας δεν θεωρείται πλέον νομική υποχρέωση.

Η αστυνομία ενημερώθηκε ότι δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα και άλλες κυρώσεις ή περιορισμοί σε γυναίκες που δεν φορούν χιτζάμπ. Ενώ οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους σε μια τηλεφωνική γραμμή.

Not wearing a hijab will no longer result in any fines, punishment, or legal consequences in Iran. Make sure the police know this too,” said Mohammad Reza Bahonar, a member of Iran’s Expediency Council. pic.twitter.com/KORQJEsMnK — The Azeri Times (@AzeriTimes) October 4, 2025

Τι ισχύει στην πραγματικότητα

Αναλυτές, ωστόσο, σημειώνουν πως η δήλωση του Μπαχονάρ δεν σημαίνει ότι το χιτζάμπ έχει καταργηθεί πλήρως. Παρόλο που ο νόμος «Χιτζάμπ και Αγνότητα» δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος, το άρθρο 638 του Ισλαμικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο θεωρείται η κύρια νομική βάση που θεσπίζει την υποχρεωτική μαντήλα στο Ιράν, παραμένει σε ισχύ. Αυτό το άρθρο ορίζει τη μη χρήση χιτζάμπ σε δημόσιους χώρους ως «συμπεριφορά αντίθετη προς την δημόσια ευπρέπεια» και προβλέπει διοικητικά τιμωρητικά μέτρα.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο νόμος «Χιτζάμπ και Αγνότητα» είχε προκαλέσει σοβαρή δυσαρέσκεια τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, η εφαρμογή του ανεστάλη την άνοιξη του 2025. Οι αξιωματούχοι έλαβαν αυτό το μέτρο για να αποτρέψουν την αύξηση της δημόσιας έντασης.

Ωστόσο, το εν λόγω Συμβούλιο του Ιράν δεν είναι όργανο λήψης αποφάσεων για τέτοια θέματα. Η δήλωση, επομένως, του Μπαχονάρ δεν θεωρείται επίσημη απόφαση, αλλά προσωπικό σχόλιο. Τα σχόλιά του δεν έχουν γίνει δεκτά ομόφωνα εντός της χώρας. Ενώ οι μεταρρυθμιστικοί κύκλοι το θεώρησαν αυτό ως ένδειξη κοινωνικής αλλαγής, οι συντηρητικές δυνάμεις επέκριναν έντονα αυτές τις απόψεις. Ο Χοσεΐν Σαριατμαντάρι, αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Kayhan», χαρακτήρισε τη δήλωση του Μπαχονάρ «αντίθετη στις θεμελιώδεις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας» και τόνισε ότι το χιτζάμπ είναι «ο ιδεολογικός πυλώνας του καθεστώτος».

