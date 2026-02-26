Καθαρά Δευτέρα με 16.274 παραβάσεις: Ταχύτητα και αλκοόλ οι μόνιμοι εχθροί

Η επιστροφή των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας συνοδεύτηκε, όπως κάθε χρόνο, από τον απολογισμό της Τροχαίας. Όμως, πίσω από τους αριθμούς των δελτίων τύπου, κρύβεται μια πραγματικότητα που θα έπρεπε να μας προβληματίζει έντονα: 16.274 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε μόλις τέσσερις ημέρες (20-23 Φεβρουαρίου 2026). Παρά την κινητοποίηση 1.973 συνεργείων και τον έλεγχο 73.632 οχημάτων, το μήνυμα της οδικής ασφάλειας φαίνεται πως χάνεται κάπου ανάμεσα στην υπερβολική ταχύτητα και το αλκοόλ.

Η «μάστιγα» ταχύτητας και αλκοόλ: 1 στους 5 ρισκάρει τη ζωή του

Δεν πρόκειται απλώς για στατιστικά, αλλά για δυνητικά ατυχήματα. Η υπερβολική ταχύτητα (3.062 κλήσεις) και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (502 κλήσεις) αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου.

Αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι το ίδιο τριήμερο οι παραβάσεις ήταν οριακά χαμηλότερες (περίπου 15.500), η φετινή άνοδος δείχνει ότι οι οδηγοί όχι μόνο δεν συμμορφώνονται, αλλά γίνονται πιο «τολμηροί». Γιατί όμως επιμένουμε να οδηγούμε με το ποτήρι στο χέρι ή το πόδι «καρφωμένο» στο γκάζι; Η απάντηση κρύβεται στην ψευδαίσθηση ελέγχου και την πεποίθηση ότι «η αστυνόμευση είναι περιστασιακή».

Πίσω από τα νούμερα: Η υποκρισία και οι «αόρατες» παραβάσεις

Μια προσεκτική ματιά στα στοιχεία αποκαλύπτει μερικά παράδοξα που εκθέτουν την οδηγική μας παιδεία:

Η συνήθεια του κινητού: Βεβαιώθηκαν μόνο 92 παραβάσεις για χρήση κινητού. Είναι δυνατόν σε 73.000 ελέγχους μόνο 92 άνθρωποι να κρατούσαν τηλέφωνο; Προφανώς όχι. Η δυσκολία βεβαίωσης αυτής της παράβασης εν κινήσει αφήνει στο απυρόβλητο μια από τις κύριες αιτίες απόσπασης προσοχής.

Το ρίσκο με τα παιδιά: Μόλις 5 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων. Εδώ η στατιστική «σηκώνει τα χέρια ψηλά». Είναι απίθανο οι Έλληνες γονείς να έγιναν ξαφνικά υπόδειγμα ασφάλειας. Πιθανότερο είναι η τροχαία να εστίασε στα «εύκολα» (ταχύτητα, αλκοόλ) παραβλέποντας την ασφάλεια των ανηλίκων στο εσωτερικό των ΙΧ.

Οικονομική ασφυξία και ασφάλεια: Οι 309 κλήσεις για ΚΤΕΟ και οι εκατοντάδες «λοιπές» παραβάσεις (που συχνά αφορούν έλλειψη ασφάλισης) μαρτυρούν ότι πολλοί εκδρομείς βγήκαν στον δρόμο με οχήματα που δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν, ρισκάροντας βαριά πρόστιμα λόγω οικονομικής αδυναμίας ή αμέλειας.

Οι 16.000 παραβάσεις είναι πολλές ή λίγες;

Είναι εξοργιστικά πολλές. Αντιπροσωπεύουν μια κοινωνία που θεωρεί τον ΚΟΚ «προαιρετικό» και την αστυνόμευση «φοροεισπρακτικό μέτρο». Όταν το κόκκινο φανάρι παραβιάζεται 157 φορές σε ένα τριήμερο (δηλαδή 40 φορές την ημέρα ενώπιον της αστυνομίας), καταλαβαίνουμε ότι ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή είναι σε ιστορικό χαμηλό.

Η σύγκριση με το 2025 επιβεβαιώνει τη στασιμότητα. Δεν βελτιωνόμαστε. Απλώς κάθε χρόνο μετράμε κλήσεις και, δυστυχώς, θύματα. Η οδική ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται με 2.000 συνεργεία μία φορά τον χρόνο, αλλά με καθημερινή παιδεία και μια κουλτούρα που δεν θα θεωρεί «μαγκιά» την παραβίαση του ορίου ταχύτητας.

Η (αναλυτική) λίστα της απροσεξίας:

3.062 - Υπερβολική ταχύτητα

502 - Αλκοόλ

498 - Μη χρήση ζώνης

421 - Μη χρήση κράνους

388 - Χωρίς δίπλωμα

309 - Χωρίς ΚΤΕΟ

157 - Παραβίαση κόκκινου

103 - Αντικανονικοί ελιγμοί

92 - Κινητό τηλέφωνο

6 - Παραβίαση Λ.Ε.Α.

5 - Μη χρήση παιδικών καθισμάτων

10.474 - Λοιπές παραβάσεις