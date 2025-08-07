Καυτός Αύγουστος στην Ιταλία: 40άρια θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος τις επόμενες μέρες

Αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα θα έρθει η Ιταλία τις επόμενες ημέρες, με την θερμοκρασία να αυξάνεται βαθμιαία.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή, 8 Αυγούστου, ο υδράργυρος θα ξεκινήσει να ανεβαίνει και οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι τις 17 Αυγούστου.

Οι μετεωρολόγοι ονόμασαν «Χάροντα» το τέταρτο, κατά σειρά, κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Η ζέστη, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα είναι ιδιαίτερα αισθητή και κατά τις νυχτερινές ώρες, με υψηλά ποσοστά υγρασίας.

Ο υδράργυρος θα «χτυπήσει» 40άρια

Στην Κάτω Ιταλία, το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις κεντρικές περιφέρειες της χώρας - σε πόλεις όπως η Φλωρεντία και η Ρώμη - η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς. Στο Μιλάνο ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, όμως θα επικρατεί άπνοια και μεγάλη υγρασία.

Άδεια τα παραθαλάσσια θέρετρα

Αισθητή μείωση της παρουσίας τουριστών σε γνωστά παραθαλάσσια θέρετρα καταγράφεται φέτος στην Ιταλία. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ρώμης Il Messaggero, η μείωση ανέρχεται στο 15% σε πανιταλικό επίπεδο και στο 25% σε πολύ γνωστούς προορισμούς όπως είναι η Καλαβρία και η Εμίλια Ρομάνια, η οποία βρέχεται από την Αδριατική Θάλασσα.

Βασική αιτία για αυτή την κατάσταση θεωρείται η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και η παράλληλη αύξηση των τιμών παράγοντες που θεωρούνται αρκετά αποτρεπτικοί.

Και στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης, οι επιχειρηματίες που έχουν εξασφαλίσει τις άδειες εκμετάλλευσης των οργανωμένων πλαζ λένε στους δημοσιογράφους ότι «ποτέ στο παρελθόν η διαφορά δεν ήταν τόσο αισθητή: κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, όλο και περισσότερες ξαπλώστρες είναι άδειες, με τη μαζική προσέλευση να περιορίζεται μόνο το σαββατοκύριακο».

Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα, σίγουρα δεν βοήθησε τις παραθαλάσσιες περιοχές. Μόνον στη Σαρδηνία σημειώθηκαν οκτώ θάνατοι τουριστών από ανακοπή καρδιάς, ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία ή βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα.

Στην περιοχή της Τοσκάνης, επίσης, οι ιδιοκτήτες των τουριστικών υποδομών είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι. Επιβεβαιώνουν ότι καταγράφεται μείωση στις εισπράξεις τους, αλλά εξηγούν ότι δεν μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές διότι μετά τον κορονοϊό, το κόστος των προμηθευτών τους παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι Ιταλοί επιλέγουν διακοπές στο βουνό, όπου οι τιμές είναι συχνά πιο προσιτές και υπάρχει η δυνατότητα -όπως υποστηρίζουν πολλοί λάτρεις των Άλπεων- να ζήσεις την άμεση επαφή με τη φύση, με ηρεμία και χαλάρωση. Στην περιφέρεια Άνω Αδίγη, μάλιστα, στα σύνορα με την Αυστρία, τις περασμένες εβδομάδες καταγράφηκε μαζική προσέλευση επισκεπτών, με πρωτοφανείς ουρές να έχουν σχηματιστεί για να μπορέσει κανείς να ανέβει στα τελεφερίκ της περιοχής.