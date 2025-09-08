Keith Moon: Ο ντράμερ των Who που βούτηξε με αυτοκίνητο σε πισίνα ξενοδοχείου

Σαν σήμερα ο (για πολλούς) Θεός των drum rocker Keith Moon, παύει να δίνει το ρυθμό στις εμφανίσεις των «The Who» και σταματά να τροφοδοτεί με σκανδαλώδη θέματα τα Βρετανικά ταμπλόιντ. Ο θάνατός του, από υπερβολική δόση χαπιών Heminevrin, έκανε «χαρούμενους» μόνο τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων οι οποίοι δεν έβλεπαν την περιουσία τους να καταστρέφεται μετά από κάθε πάρτι.

Ένα παιδί που δεν χωρούσε σε κανένα πλαίσιο

Ο Keith Moon γεννήθηκε στο Wembley και από μικρός έδειξε πως η φαντασία του ξεπερνούσε τα όρια. Λάτρεψε τη surf μουσική, έμαθε ντραμς στην εφηβεία και πέρασε από μικρά τοπικά σχήματα πριν μπει στους Who το 1964.

Το drum kit του Keith Moon

Με το που κάθισε στο σκαμπό πίσω από τα τύμπανα, άλλαξε για πάντα τον ήχο του συγκροτήματος. Δεν συνόδευε απλά τους μουσικούς: Πήρε τον «πρώτο ρόλο».

Ο Hendrix των ντραμς

Το παίξιμό του ήταν ορμητικό, γεμάτο ανατροπές και ενέργεια. Το My Generation (1965) έδειξε από την αρχή τι μπορούσε να κάνει, το Tommy (1969) τον ανέδειξε σε «μια ολόκληρη ορχήστρα μόνο του», ενώ στο Who’s Next (1971) φάνηκε πως ακόμα και όταν έπαιζε αργά ήταν συγκλονιστικός. Δεν είναι τυχαίο πως τον χαρακτήρισαν «ό,τι ήταν ο Hendrix για την κιθάρα, ήταν αυτός για τα ντραμς».

Μπορεί να μην ήταν Rolls Royce όμως η ιστορία/εικόνα μίας λιμουζίνας σε μία πισίνα έμεινε στην ιστορία της ροκ μουσικής. Μάλιστα η Rolls Royce την δημιούργησε ξανά για να γιορτάσει τα γενέθλια του μοντέλου Phnatom

Η σκηνή με το αυτοκίνητο στην πισίνα

Η πιο θρυλική ιστορία γράφτηκε στα εικοστά του γενέθλια, στις 23 Αυγούστου 1968, σε ένα πάρτι στο Holiday Inn. Όταν η αστυνομία κλήθηκε για να βάλει τάξη, ο Moon προσπάθησε να ξεφύγει με μια Lincoln Continental λιμουζίνα. Σε κατάσταση μέθης, τράβηξε χειρόφρενο, άφησε το όχημα να κυλήσει και απλώς περίμενε. Το αμάξι γκρέμισε τον φράχτη και βούτηξε στην πισίνα, μαζί με τον ίδιο. Όπως επιβεβαίωσε χρόνια μετά ο τραγουδιστής του group Roger Daltrey , «ναι, έγινε στ’ αλήθεια – και πληρώσαμε 50.000 δολάρια ζημιές».

Ο άνθρωπος που δεν είχε άδεια οδήγησης

Παρά τις ιστορίες με αυτοκίνητα, ο Keith Moon δεν απέκτησε ποτέ δίπλωμα οδήγησης. Μάλιστα, μια φορά… πάτησε κατά λάθος τον ίδιο του τον εαυτό με το αυτοκίνητό του, σε μία από τις πιο σκοτεινά κωμικές στιγμές της ζωής του.

Οι The Who φωτογραφία αρχείου wiki commons

Η δισκογραφική τους εταιρία του είχε απαγορεύσει να οδηγεί σπορ αυτοκίνητα και εκείνος αγόρασε ένα van διανομής γάλακτος, που ήταν το πιο αργό όχημα στην Αγγλία. Η εταιρία το αγνόησε μέχρι που ανακάλυψαν πως του έβαλε αγωνιστικό κινητήρα V8 και τότε ήρθε η καθολική απαγόρευση στην οδήγηση και η υποχρεωτική κίνηση με οδηγό.

Τρελές ιστορίες που έγιναν θρύλοι

Οι φίλοι και συνεργάτες του έχουν διηγηθεί δεκάδες επεισόδια που δείχνουν την αχαλίνωτη φύση του:

Οι τουαλέτες-βόμβες: Είχε μία «αγαπημένη» συνήθεια να πετάει δυναμίτη (σε μικρές ποσότητες) σε τουαλέτες ξενοδοχείων. Όπως είχε δηλώσει τους άξιζε να πνιγούν στα… Το αποτέλεσμα; Μόνιμη απαγόρευση εισόδου σε αλυσίδες όπως: Holiday Inn, Sheraton και Hilton.

Φωτογραφία αρχείου: Wiki commons με τον Keith Moon να πηδά πάνω από το drum kit του

Το εκρηκτικό τύμπανο: Σε τηλεοπτική εμφάνιση των Who στο The Smothers Brothers Comedy Hour (1967), θέλησε να κάνει μία έκπληξη στο κοινό αλλά και στο στούντιο γέμισε το τύμπανό του με υπερβολική ποσότητα εκρηκτικών. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που τραυμάτισε ελαφρά τον Pete Townshend και τον ίδιο.

Η φάρσα του στον Elvis: ήταν τόσο ενθουσιασμένος που συνάντησε τον Elvis Presley, που υποκλίθηκε και φίλησε τα πόδια του, λέγοντας: «Είμαι ο μαθητής σου».

Το τέλος μιας ζωής χωρίς φρένο

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1978, μόλις 32 ετών, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του Harry Nilsson στο Mayfair. Είχε καταναλώσει 32 χάπια Heminevrin, φάρμακο για την απεξάρτηση από το αλκοόλ. Το προηγούμενο βράδυ είχε βρεθεί σε εκδήλωση του Paul McCartney για την ταινία The Buddy Holly Story.

Η κηδεία του έφερε δίπλα του προσωπικότητες όπως ο Eric Clapton, ο Charlie Watts και ο Bill Wyman, οι Beatles, οι Stones, οι Zeppelin, οι Fleetwood Mac και ο Bowie.

Ο Keith Moon ως μύθος

Ο Moon δεν ήταν μόνο ο ντράμερ των Who. Ήταν η προσωποποίηση του Rock’ n Roll στην πιο αυθεντική, τρελή και αυτοκαταστροφική του πλευρά. Έπαιξε και έζησε με την ίδια ορμή, σαν να μην υπήρχε αύριο. Ίσως, γι’ αυτό, να έμεινε αλησμόνητος.