Kendall Jenner: Αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία... Καυτή φωτογράφιση με μπικίνι δίπλα στην πισίνα

Η Kendall Jenner αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι αξεπέραστη στις φωτογραφίσεις δίπλα στην πισίνα. Η 29χρονη σταρ των «Kardashians» ανέβασε πρόσφατα στο Instagram νέες φωτογραφίες που την δείχνουν να φοράει το μικροσκοπικό string μπικίνι της, προκαλώντας αναστάτωση.

Στην πρώτη εντυπωσιακή εικόνα, η μελαχρινή καλλονή χαλαρώνει σε μια ξαπλώστρα, απολαμβάνοντας τον ήλιο και αγναντεύοντας το νερό.

Μια δεύτερη φωτογραφία αναδεικνύει εντυπωσιακά την... οπίσθια όψη της που είναι εξίσου προκλητική. Οι καμπύλες της σταρ των Kardashians ήταν σε πλήρη εμφάνιση καθώς ήταν ξαπλωμένη μπρούμυτα με κυρτή πλάτη.

Πόζαρε επίσης στο γρασίδι σε μια σαγηνευτική ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπου κοίταξε την κάμερα με τα οπίσθιά της εκτεθειμένα φορώντας το στρινγκ μπικίνι.

Επιπλέον, η Jenner μοιράστηκε ένα κοντινό πλάνο των κοιλιακών της σε μια εικόνα που επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο ντεκολτέ και την κοιλιά της, καθώς πόζαρε με το νέο τριγωνικό μπικίνι τοπ και το βραζιλιάνικο μαγιό της μάρκας, τα οποία πωλούνται συνολικά στην τιμή των 99 δολαρίων.

Το supermodel δηλώνει ότι έχει αποδεχθεί τη ζωή στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μαζί με την αναγνωρίσιμη οικογένειά της.

Σε ηλικία 11 ετών, η Kendall εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο "Keeping Up with the Kardashians", το οποίο έκανε πρεμιέρα στο E!. Έκτοτε, η οικογένειά της απέκτησε τεράστια δημοτικότητα, οδηγώντας τη μητέρα της, Kris Jenner, να αναγνωριστεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες μάνατζερ στον κόσμο, ενώ οι αδερφές της σημειώνουν μεγάλη επιτυχία στις επιχειρήσεις.

Η Kendall, ακολουθώντας τη δική της πορεία, εκπλήρωσε το παιδικό της όνειρο να γίνει μοντέλο. Σήμερα, είναι ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα παγκοσμίως, έχοντας συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας και διατηρώντας μια ισχυρή παρουσία στις πασαρέλες.

Ωστόσο, η δράση της δεν περιορίζεται μόνο στα εξώφυλλα περιοδικών και στο reality show "The Kardashians", καθώς το μοντέλο και επιχειρηματίας είναι εξίσου ενεργή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιχειρηματίας είναι το πρόσωπο της Calzedonia εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι επίσης η παγκόσμια πρέσβειρα των L'Oréal και Gucci, καθώς και η πρέσβειρα της Calvin Klein, μεταξύ πολλών άλλων εμπορικών σημάτων μόδας και περιποίησης δέρματος.

Τα 287 εκατομμύρια ακόλουθοι του μοντέλου στο Instagram κατέκλυσαν την ενότητα σχολίων της με πολλά κομπλιμέντα για τον ιδρυτή της 818 Tequila. Συνολικά, όλες οι λήψεις τονίζουν την αξιοζήλευτη καλλίγραμμη σιλουέτα της, γεγονός που, όπως ήταν αναμενόμενο, σχολιάστηκε με ενθουσιασμό από τους θαυμαστές της. «Ήλιος, νερό, βουνά... και Kendall. Η φύση μόλις βρήκε το ταίρι της», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης στα σχόλια της ανάρτησης.



«Ω, Κένι, γι' αυτό όλοι έχουν εμμονή μαζί σου», έγραψε ένας θαυμαστής.



«Η Κένταλ είναι πιο ζεστή από τον ήλιο», δήλωσε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος είπε: «Εμβληματική από κάθε άποψη».