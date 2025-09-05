Κερτ Ράσελ - Μισέλ Φάιφερ: Αχτύπητο δίδυμο στη νέα σειρά «The Madison»

Ο θρυλικός ηθοποιός Κερτ Ράσελ εντάχθηκε στο καστ της επερχόμενης σειράς του Τέιλορ Σέρινταν, «The Madison» και το spin-off του «Yellowstone» που αρχικά είχε ανακοινωθεί με τον τίτλο «2024» περιγράφεται ως μια «συγκινητική μελέτη του πένθους και της ανθρώπινης σύνδεσης», ακολουθώντας μια οικογένεια από τη Νέα Υόρκη που μετακομίζει στην κοιλάδα Madison River στην κεντρική Μοντάνα.

Ο βετεράνος ηθοποιός ενώνεται με μια ομάδα διάσημων πρωταγωνιστών που όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί πρόκειται για τους: Μισέλ Φάιφερ, Πάτρικ Τζ. Άνταμς, Ελ Τσάπμαν, Μάθιου Φοξ, Μπο Γκάρετ, Άμια Μίλερ, Μπεν Σνέτσερ, Ρεμπέκα Σπενς, Ντανιέλ Βασίνοβα και Κέβιν Ζέγκερς.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες παραμένουν μυστικές, αλλά σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Variety, ο διάσημος ηθοποιός θα υποδυθεί τον σύζυγο της Φάιφερ. Αυτός θα είναι μόλις ο δεύτερος σημαντικός ρόλος που έχει αναλάβει ο Ράσελ τα τελευταία χρόνια στη μικρή οθόνη, μετά τη συμμετοχή του στη σειρά του Apple TV+, «Monarch: Legacy of Monsters» όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τον γιο του, Γουάιτ.

Σημειώνεται ότι ο σταρ έχει αφιερώσει την καριέρα του σχεδόν αποκλειστικά στον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 1970 και έχει λάβει μία υποψηφιότητα για Emmy το 1979 για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεταινία «Elvis». Είναι επίσης γνωστός για τις συνεργασίες του με τον Κουέντιν Ταραντίνο, στα: «The Hateful Eight», «Once Upon a Time…in Hollywood» και «Death Proof», ενώ στη σειρά θα έχει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού όπως και η Μισέλ Φάιφερ με τον Τέιλορ Σέρινταν.