Κιμ Κατράλ: «Αν είναι απαραίτητο να φορέσω εσώρουχα, μου αρέσει η πολυτέλεια»

Έγινε διάσημη όταν υποδύθηκε την σεξουαλικά απελευθερωμένη Samantha Jones στην τηλεοπτική σειρά «Sex and the City». Οι κινηματογραφικοί της ρόλοι έκτοτε ήταν σε κωμωδίες, δράματα και θρίλερ. Αξιοσημείωτη όμως ήταν και η πορεία της στο θέατρο καθώς σε θεατρικές παραγωγές όπως οι Private Lives και The Cryptogram του David Mamet, πήρε διθυραμβικές κριτικές.

Η Κιμ Κατράλ μίλησε στον Guardian και αποκάλυψε τις αγαπημένες της συνήθειες...

Ποιά είναι η αγαπημένη λιχουδιά που αγόρασες τελευταία για τον εαυτό σου; «Πάντα έχει να κάνει με το φαγητό. Πρόσφατα πήγαμε με τον σύζυγό μου στο Νόρφολκ και φάγαμε τηγανητό μπακαλιάρο με πατάτες. Ο σύζυγός μου το έφαγε με σάλτσα κάρυ, η οποία ήταν πεντανόστιμη. Είναι πραγματική απόλαυση για μένα να τρώω τόσο πολύ βαρύ, τηγανητό φαγητό, αλλά άξιζε κάθε μπουκιά».

Το καλύτερο δώρο που έχεις κάνει και έχεις λάβει; «Μου αρέσει να δίνω. Και μου αρέσει να λαμβάνω. Ο σύντροφός μου κι εγώ παντρευτήκαμε πρόσφατα και ένας φίλος μου έδωσε μια φωτογραφία από ένα μέρος που πηγαίνω πολύ στο Λονδίνο, μέσα σε μια όμορφη ασημένια κορνίζα. Αυτό σήμαινε τόσα πολλά για μένα, επειδή ήταν ένα ντοκουμέντο μιας άλλης εποχής. Νομίζω ότι είναι πάντα ωραίο να δίνεις κάτι μέσα σε κορνίζα. Είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουν για τον εαυτό τους».

Ποιο είναι το gadget που χρησιμοποιείς πιο συχνά; «Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι τα βιβλία. Συνήθιζα να ξαπλώνω στην μπανιέρα, κάτι που δεν ήταν και το καλύτερο για το βιβλίο, αλλά τώρα συνειδητοποίησα ότι τα σκληρόδετα βιβλία είναι πολύ πιο ανθεκτικά. Πολύ σπάνια δανείζω βιβλία. Οι άνθρωποι μπορεί να τα ερωτευτούν και να μην θέλουν να τα επιστρέψουν. Ή διπλώνουν σελίδες, κάτι που είναι πραγματικά έγκλημα». Ήμασταν πρόσφατα στη Σκωτία για να επισκεφτούμε φίλους και επέστρεψα με τόσα πολλά βιβλία».

Ποια είναι η αγορά που μετανιώνεις περισσότερο; «Αν είναι κάτι που αγόρασα αυθόρμητα, δεν το μετανιώνω για πολύ, επειδή θα ανακυκλωθεί στο δίκτυο των φίλων και των φίλων τους. Για πολλά ρούχα και κάποια κοσμήματα, κυρίως κοστούμια σκέφτομαι, «Το έχω ξεπεράσει αυτό και μετά σκέφτομαι κάποιον που θα το λατρέψει».

Από πού αγοράζεις τα εσώρουχά σου; «Αν είναι απαραίτητο να φορέσω εσώρουχα, μου αρέσει η πολυτέλεια».