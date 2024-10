Κίρα Νάιτλι: Οι κόρες της την ενέπνευσαν να γράψει το πρώτο της βιβλίο για παιδιά

Το βιβλίο «I Love You Just The Same» που θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου 2025 προσφέρει μηνύματα αγάπης.