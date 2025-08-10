Κλέφτες με... αδυναμία στα παγωτά και τα αλκοολούχα - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση συμμορίας που πραγματοποιούσε κλοπές από ψιλικατζίδικα και περίπτερα στη βορειοανατολική Αττική εξασφάλισε το flash.gr. Πρόκειται για εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε από το ΤΔΕΕ Μεταμόρφωσης, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν τρεις συλλήψεις.



Ο λόγος για έναν 54χρονο κι έναν 30χρονο (σ.σ. Έλληνες και οι δύο), καθώς και μία 34χρονη γυναίκα από την Ουκρανία, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η δράση της συγκεκριμένης συμμορίας δεν κράτησε περισσότερο από 10 ημέρες, ενώ τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας ήταν τόσα πολλά που οδήγησαν την ΕΛ.ΑΣ. στη γρήγορη εξάρθρωση. Μάλιστα, εντοπίστηκε και το μικρό ασημί ΙΧ αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, για να μετακινούνται από και προς τους στόχους. Επίσης, μέσα στο όχημα στο οποίο επέβαιναν ο 54χρονος κι η 34χρονη, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 20 εκατοστών.

Οι δράστες αφαιρούσαν αλκοολούχα ποτά και παγωτά από τα ψιλικατζίδικα και τα περίπτερα, με τις ζημιές ανά περίπτωση να ξεκινούν από 200 και να φτάνουν μέχρι τις 2.000 ευρώ. Η δράση της συμμορίας ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου, ενώ το τελευταίο «χτύπημα» ήταν στις 3 Αυγούστου.