Κλειστή για λίγες ώρες η έξοδος του Κόμβου Νέας Περάμου

Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία θα ισχύσουν το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο οδικό τμήμα Ελευσίνα – Κόρινθος της Ολυμπίας Οδού. Συγκεκριμένα, από τις 07:00 το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστή η έξοδος του κόμβου Νέας Περάμου (Χ.Θ. 33,4) για τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Κόρινθο. Η παρέμβαση εντάσσεται στο πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των ασφαλτικών στρώσεων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ποιότητας μετακίνησης των οδηγών.

Εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας από εναλλακτική διαδρομή

Κατά τη διάρκεια του προσωρινού αποκλεισμού, οι οδηγοί που κινούνται από Αθήνα προς Νέα Πέραμο θα εξυπηρετούνται μέσω του αμέσως επόμενου κόμβου Μεγάρων (Χ.Θ. 38,9), από όπου θα μπορούν να πραγματοποιούν την έξοδό τους και να κατευθύνονται προς τον προορισμό τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι θα υπάρχει πλήρης εργοταξιακή σήμανση κατά μήκος του οδικού άξονα, ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής καθοδήγηση των οδηγών και να περιορίζονται πιθανές καθυστερήσεις.

Έκκληση για προσοχή από τους οδηγούς

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας και τη σχετική σήμανση στην περιοχή των έργων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη μειωμένων ταχυτήτων και αυξημένης προσοχής κατά τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή των εργασιών.