Κλήρωση Eurojackpot 184 (09/12): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (09/12), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.



Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 184 είναι οι εξής: 2, 30, 32, 33, 37 και 2, 9.

Πώς παίζεται το Eurojackpot

Κάθε δελτίο του Eurojackpot έχει 6 στήλες, με 2,5 ευρώ το κόστος για την κάθε μία. Κάθε στήλη έχει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών, όπου ο παίκτης καλείται να συμπληρώσει τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 50) στο πρώτο και στο δεύτερο τουλάχιστον 2 αριθμούς (από το 1 έως το 12). Αυτοί οι δύο είναι οι αριθμοί Eurojackpot.



Όποιος πετύχει σωστά και τους 7 αριθμούς είναι ο απόλυτος νικητής του Eurojackpot. Οι παίκτες βέβαια μπορούν ακόμα να επιλέξουν πλήρες ή τυποποιημένο σύστημα, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.

Τι είναι το Eurojackpot

Το Eurojackpot, στο οποίο παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.