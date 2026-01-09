Κλήρωση Eurojackpot 9-1: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση 193 του Eurojackpot.

Οι αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι εξής: 1, 17, 19, 25, 41 και το 6, 12.

Screenshot

Στην κλήρωση συμμετέχουν συνολικά 19 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, και τα κέρδη ξεκινούν από 10 εκατ. ευρώ, φτάνοντας ενδεχομένως έως τα 120 εκατ. ευρώ σε περίπτωση συνεχόμενων τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες ισχύουν 12 κατηγορίες κερδών, ενώ στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί και μια 13η κατηγορία για όσους προβλέψουν σωστά δύο αριθμούς.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη στις 21:15 και Παρασκευή στις 21:00, ώρα Ελλάδας, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.