Κόκκινο «ποτάμι» πλημμύρισε νησί: Το απίστευτο ταξίδι εκατομμυρίων καβουριών προς τον ωκεανό

Δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια κατευθύνονται προς τον ωκεανό στο πλαίσιο της ετήσιας μετανάστευσής τους στο Νησί των Χριστουγέννων , με τους πολίτες να επιστρατεύουν φυσητήρες φύλλων και τσουγκράνες κήπου για να τα βοηθήσουν στο ταξίδι τους.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια διευθύντρια του Εθνικού Πάρκου του Νησιού των Χριστουγέννων, Αλέξια Γιανκόφσκι, υπάρχουν έως και 200 εκατ. ενδημικά καβούρια, γνωστά και ως Gecarcoidea natalis, στο μικρό αυστραλιανό νησιωτικό έδαφος στον Ινδικό Ωκεανό. Εκτιμάται πως τα μισά από αυτά θα βγουν από τις φωλιές τους στο δάσος κατευθυνόμενα προς τις ακτές, όπου και αναπαράγονται.

Η έναρξη των καλοκαιρινών βροχών στο Νότιο Ημισφαίριο το περασμένο Σαββατοκύριακο πυροδότησε την ετήσια Οδύσσεια.

Τα καβούρια αναζητούν σκιά στη μέση της ημέρας, είπε ο Γιανκόφσκι, αλλά τα πρωινά και τα απογεύματα κάνουν μια τεράστια, αργή πορεία που τα οδηγεί στην ακτή πάνω από δρόμους και κήπους.

Οι 1.200 ανθρώπινοι γείτονές τους στο νησί κάνουν γενικά ό,τι μπορούν για να καθαρίσουν τους δρόμους προς τον ωκεανό.

«Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι ενοχλητικ;o, αλλά οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι είναι ένα προνόμιο να βιώνεις αυτήν την εμπειρία. Δεν κάνουν διακρίσεις. Έτσι, ό,τι κι αν χρειαστεί να περάσουν για να φτάσουν στην ακτή, θα το κάνουν. Έτσι, αν αφήσετε την μπροστινή σας πόρτα ανοιχτή, θα γυρίσετε σπίτι και θα έχετε ένα σωρό κόκκινα καβούρια στο σαλόνι σας. Μερικοί άνθρωποι, αν χρειαστεί να οδηγήσουν το αυτοκίνητό τους έξω από το δρόμο το πρωί, πρέπει να βγουν να τα μαζέψουν με τσουγκράνα, αλλιώς δεν θα μπορέσουν να φύγουν από το σπίτι χωρίς να τραυματίσουν τα καβούρια», πρόσθεσε.

Στις ακτές, τα αρσενικά καβούρια σκάβουν λαγούμια όπου τα θηλυκά περνούν δύο εβδομάδες γεννώντας και επωάζοντας αυγά. Αναμένεται ότι όλα τα θηλυκά θα απελευθερώσουν τα αυγά τους στον ωκεανό κατά την παλίρροια στις 14 ή 15 Νοεμβρίου, κατά το τελευταίο τέταρτο της σελήνης.

Τα νεαρά καβούρια περνούν ένα μήνα ταξιδεύοντας στα ρεύματα του ωκεανού ως μικροσκοπικές προνύμφες πριν επιστρέψουν στο Νησί των Χριστουγέννων ως μικρά καβούρια.

«Όταν είναι μικρά μωρά, περίπου στο μισό μέγεθος του νυχιού σας, δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε με τη τσουγκράνα, γιατί θα τα συνθλίβαμε. Έτσι, αντί αυτού χρησιμοποιούμε φυσητήρες φύλλων», είπε ο Γιανκόφσκι.

«Έτσι, περίπου ένα μήνα μετά την ωοτοκία, βρισκόμαστε στην ακτή και φαινόμαστε αρκετά ξεκαρδιστικοί φορώντας αυτούς τους φυσητήρες φύλλων και φυσώντας όλα αυτά τα μικροσκοπικά καβούρια μακριά από τον δρόμο για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την πιθανότητα να τα πατήσει κάποιο αυτοκίνητο», πρόσθεσε.

