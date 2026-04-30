«Κολλιτσίδα» στους υπουργούς ο Παπαθανάσης για το Ταμείο Ανάκαμψης

Η πορεία ολοκλήρωσης των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και της απορρόφησης των πόρων μέσω της εκταμίευσης των σχετικών δόσεων βρέθηκε στο επίκεντρο και της χθεσινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, να ενημερώνει τους συναδέλφους του για τις…επιδόσεις τους ανά χαρτοφυλάκιο.

Είναι γνωστή πλέον η απόλυτη έμφαση, που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιτυχή υλοποίηση της συγκεκριμένης άσκησης, ως ένα από τα κεντρικότερα αφηγήματα της δεύτερης κυβερνητικής του θητείας. Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στα μέσα Μαρτίου ο πρωθυπουργός είχε προειδοποιήσει σε αυστηρό τόνο ότι όποιος Υπουργός χάσει κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να επιδώσει την παραίτηση του.

Χθες ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι σε κάθε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του οργάνου έως τον προσεχή Σεπτέμβριο ο Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία ολοκλήρωσης των σχετικών οροσήμων. Όπως παρατηρούσε, άλλωστε, έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος η συγκεκριμένη πρακτική προσομοιάζει στη λειτουργία του «επιτελικού κράτους», όπως την περιέγραψε προχθές ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «επιτελικό κράτος σημαίνει αν κολλήσει κάπου ένα έργο θα χτυπήσει ένα καμπανάκι και κάποιος θα ασχοληθεί».