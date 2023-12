Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έκλεισε το πολιτικό γραφείο που διατηρούσε, καθώς στις τελευταίες εκλογές δεν μπόρεσε να εισέλθει στη Βουλή το κόμμα με το οποίο κατέβηκε.

Μάλιστα, σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook, αναφέρθηκε σε «τέλος εποχής», ενώ άγνωστα μέχρι στιγμής παραμένουν τα επόμενα βήματα του. Όπως, πάντως, αναφέρουν πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος φαίνεται να αφήνει πίσω του την πολιτική και να επιστρέφει στη δημοσιογραφία.

Αναλυτικά, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έγραψε στην ανάρτησή του:

«Τέλος εποχής; Όσο και ξεκίνημα νέας. Οι ιδιότητες αλλάζουν. Οι αρχές και οι αξίες όχι. Αλλιώς δεν είναι αρχές και αξίες.

Και μην ξεχνιόμαστε. Η ζωή κάνει κύκλους. Ο αγαπημένος T.S. Eliot το έχει θέσει στη βάση του: “What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.” Ο δε Arnold το έχει πει επιγραμματικότερα: “I’ll be back.”

Ευγνώμων».