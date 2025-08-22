Κόρτνεϊ Κοξ: «Είναι το πιο αηδιαστικό πράγμα που έχω δει» - Η «Μόνικα» τρώει καπνιστό πόδι γαλοπούλας

Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για τα θεματικά πάρκα των ΗΠΑ να βλέπεις τους επισκέπτες εκεί που περπατάνε να κρατούν στο χέρι ένα τεράστιο μπούτι γαλοπούλας και να το τρώνε σαν άλλοι… Οβελίξ! Η Κόρτνεϊ Κοξ επέλεξε να δοκιμάσει το συγκεκριμένο… έδεσμα με έναν πιο σικ τρόπο αφού κάθισε σε ένα από τα εστιατόρια της Disneyland στην Καλιφόρνια!

φωτογραφία Instagram

Ελαφρύ… σνακ

Η δημοφιλής ηθοποιός επισκέφθηκε το πάρκο με την κόρη της Κόκο (που απέκτησε με τον Ντέιβιντ Αρκέτ) και τις φίλες τους. Κάποια στιγμή που μεσημέριασε και είχαν εξαντληθεί από τα παιχνίδια, τις ουρές και τη ζέστη είπαν να κάνουν ένα διάλειμμα για ένα ελαφρύ… σνακ και εκεί έπεσε η ιδέα για turkey legs! Μόλις η Κόκο το έφερε στο τραπέζι, η «Μόνικα» την κοίταζε κάπως έκπληκτη και ελαφρώς αηδιασμένη.

Κόρτνεϊ Κοξ: Η Μόνικα τρώει καπνιστό πόδι γαλοπούλας στη Disneyland pic.twitter.com/Xhvu04rd2a — Flash.gr (@flashgrofficial) August 22, 2025

Taste challenge

«Λοιπόν, η μαμά μου δεν θέλει να δοκιμάσει μπούτι γαλοπούλας», είπε η Κόκο σε βίντεο που ανάρτησαν στο Instagram. «Είναι το πιο αηδιαστικό πράγμα που έχω δει! Καταρχάς στάζει όλο πάνω μου και επίσης δεν τρώω καθόλου πέτσα», ανταπάντησε η Κόρτνεϊ και η μικρή έβγαλε την πέτσα από το μπούτι και τής πρότεινε να το δοκιμάσει. Ελαφρώς διστακτική η Κοξ πλησίασε το στόμα της στον… μεζέ λέγοντας: «Ω Θεέ μου, το σιχαίνομαι αυτό που πάω να κάνω», μα αρπάζοντας το μπούτι ένας άλλος γευστικός κόσμος ανοίχτηκε μπροστά της! «Είναι καπνιστό μπούτι γαλοπούλας και είναι πεντανόστιμο, πω πω, το λατρεύω» και το ξανάβαλε στο στόμα για τα περαιτέρω!