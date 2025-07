Κορυφαία βρετανική διάκριση για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΙΑ

Με το περίφημο Issigonis Trophy στα Βραβεία Autocar 2025, τιμήθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Corporation, Ho Sung Song. Το βραβείο, που πήρε το όνομά του από τον θρυλικό σχεδιαστή και εφευρέτη αυτοκινήτων Sir Alec Issigonis, είναι το πιο έγκριτο βραβείο του Autocar. Απονέμεται ετησίως και αναγνωρίζει άτομα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην αυτοκινητοβιομηχανία μέσω της καινοτομίας, της ηγεσίας και της εξαιρετικής επιχειρηματικής απόδοσης.

Ο Mark Tisshaw, Αρχισυντάκτης του Autocar, σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να απονείμουμε στον Ho Sung Song το βραβείο Issigonis Trophy. Έχουμε εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Song ηγήθηκε της Kia και την επιτυχία που έχει σημειώσει για την εταιρεία και τη συνεχή ανάπτυξή της. Έχει υποστηρίξει τον εξαιρετικό σχεδιασμό και τη βελτίωση της μάρκας και έχει αντιμετωπίσει την πρόκληση της ηλεκτροκίνησης κατασκευάζοντας ολοένα και καλύτερα και πιο επιθυμητά αυτοκίνητα που συγκαταλέγονται στα καλύτερα της βιομηχανίας».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο Issigonis Trophy, ο Πρόεδρος Song σχολίασε: «Είναι μεγάλη τιμή να παραλαμβάνω το φετινό βραβείο Issigonis Trophy. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην ομάδα του Autocar για αυτήν την αναγνώριση - όχι μόνο σε μένα, αλλά και της απίστευτης ομάδας της Kia παγκοσμίως, της οποίας η αφοσίωση και η πίστη στην αποστολή μας συνεχίζουν να οδηγούν τη μάρκα μπροστά».

Συνεχίζοντας είπε : «Η δέσμευσή μας παραμένει σαφής. Να σχεδιάζουμε με ενθουσιασμό, να ηγούμαστε με υπευθυνότητα και να συνεχίζουμε να προσφέρουμε εμπειρίες που εμπνέουν. Το δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη — και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να διευρύνουμε τα όρια προς αυτόν το στόχο».

Η Kia υπό την ηγεσία του Προέδρου Ho Sung Song

Από την ανάληψη των καθηκόντων του ως Προέδρου της Kia το 2020, ο Πρόεδρος Song ηγήθηκε ενός επιτυχημένου μετασχηματισμού της εταιρείας. Υπό την ηγεσία του, η μεσοπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη στρατηγική «Plan S» της Kia έχει σταδιακά τοποθετήσει τη μάρκα ως παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις ηλεκτροκίνησης και βιώσιμης κινητικότητας.

KIa Stonic

Ένα βασικό μέρος αυτού του μετασχηματισμού ήταν η παγκόσμια κυκλοφορία της νέας ταυτότητας της μάρκας Kia και η κυκλοφορία μιας βραβευμένης σειράς υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Kia EV9, που ανακηρύχθηκε Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς το 2024, και το EV3, το οποίο βραβεύτηκε τόσο ως Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς όσο και ως Βρετανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς το 2025.

Η Kia έχει επίσης υιοθετήσει μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην αγορά επαγγελματικών οχημάτων με την επαναστατική στρατηγική της Platform Beyond Vehicle (PBV), ένα βασικό στοιχείο του «Plan S». Το 2024, η Kia παρουσίασε τη σειρά πρωτοτύπων PBV στην έκθεση CES στο Las Vegas και ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός εργοστασίου PBV στην Κορέα. Κατασκευασμένο για επιχειρήσεις, το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα της Kia, το PV5, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις παγκόσμιες αγορές φέτος. Η Kia σχεδιάζει να πουλήσει 250.000 PBV παγκοσμίως το 2030.

Πριν γίνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia, ο κ. Song κατείχε μια σειρά από ηγετικές θέσεις, όπως Head of Global Operations, Πρόεδρος της Kia Motors Europe και Head of Kia Motors Corporation Export Planning Group.

Καθ' όλη αυτή την περίοδο, ο Πρόεδρος Song έχει αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρία του σε όλη την αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και την εξειδίκευσή του σε δραστηριότητες στο εξωτερικό, ηγούμενος της επιτυχημένης μετάβασης της Kia σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Το Kia EV3 ονομάστηκε «Καλύτερο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο»

Το Kia EV3 ονομάστηκε επίσης «Καλύτερο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο» στα Βραβεία Autocar 2025. Σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία, ξεχώρισε όχι μόνο για την εντυπωσιακή ηλεκτρική αυτονομία 605 χλμ. και την ικανότητα γρήγορης φόρτισης, αλλά και για την παροχή αυτής της απόδοσης σε ένα συμπαγές, επιθυμητό και οικονομικό πακέτο.

«Το EV3 είναι η ξεχωριστή προσθήκη στις τάξεις των προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2025. Δεν επεκτείνει μόνο την ελκυστικότητα του EV9 στην καρδιά της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά φέρνει επίσης συναρπαστικό χώρο και πρακτικότητα,

εντυπωσιακή γρήγορη ταχύτητα φόρτισης,«εξαιρετική οδηγησιμότητα ηλεκτρικού οχήματος και μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία για όλους — όλα σε μια ελκυστική τιμή», δήλωσε ο Mark Tisshaw, Συντάκτης του Autocar.

Συνεχίζοντας είπε: «Το EV3 είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που οι πελάτες μπορούν να αντέξουν οικονομικά και που θα τους εξυπηρετήσει πραγματικά. Είναι ένα εκπληκτικό, πολυχρηστικό και πολύ πειστικό αυτοκίνητο.

Από το παγκόσμιο ντεμπούτο του πέρυσι, το EV3 συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στις αγορές σε όλο τον κόσμο. Έχει ήδη λάβει σημαντική διεθνή αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου "Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025" και του βραβείου "Best of the Best" στα Red Dot awards. Ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το EV3 σημείωσε εξαιρετική επιτυχία — έγινε το ηλεκτρικό όχημα με τις καλύτερες πωλήσεις στην αγορά λιανικής του Ηνωμένου Βασιλείου το πρώτο τρίμηνο και κέρδισε τον τίτλο "Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο». Αυτά τα επιτεύγματα ακολουθούν τα βήματα του μεγαλύτερου αδελφού του, του EV9, το οποίο σάρωσε τα ίδια βραβεία το 2024.

Ο Πρόεδρος Song έκλεισε την βραδιά σχολιάζοντας: «Το γεγονός ότι το Kia EV3 ανακηρύχθηκε "Καλύτερο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο" στα Βραβεία Autocar 2025 — μαζί με την αυξανόμενη λίστα βραβείων του — υπογραμμίζει τη δέσμευση της Kia στην καινοτομία. Με τη στρατηγική μας πλατφόρμα «Platform Beyond Vehicle» (PBV) να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και μια σειρά μοντέλων που σύντομα θα εκτείνεται από το πολυαναμενόμενο EV2 μέχρι το premium EV9, είμαστε σε θέση να ηγηθούμε της παγκόσμιας στροφής προς την ηλεκτροκίνηση».