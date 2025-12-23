Κοσμοσυρροή στο Βελλίδειο για το βιβλίο του Άδωνι

Ποιος θα το έλεγε ότι τόσος κόσμος ενδιαφέρεται τελικά για τα Απλά Μαθήματα Ιστορίας - όπως τα τιτλοφόρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο Βελλίδειο υπήρξε πραγματική κοσμοσυρροή για τον τρίτο τόμο της σειράς που είναι αφιερωμένος στη Ρώμη. Και εκτός από τους πολίτες που έσπευσαν μαζικά να ακούσουν τον υπουργό της Υγείας, στο Συνεδριακό Κέντρο βρέθηκαν δεκάδες «γαλάζιοι»:

Ο Υφυπουργός εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο Πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιαδης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος Γεωργαντάς, Δημήτρης Κούβελας, Στρατος Σιμόπουλος, Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννιδου, Θοδωρής Καράογλου, Αννα Μανη Παπαδημητριου, Διαμαντης Γκολιδάκης, Φάνης Παπάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας, ο δημαρχος Θεσσαλονικης Στέλιος Αγγελουδης, ο Συντονιστής Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Παπαγεωργιου, ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, ο Δήμαρχος Ωραιόκαστρου Παντελής Τσακίρης, η Δήμαρχος Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου, ο δήμαρχος Χαλκηδονας Σταυρος Αναγνωστοπουλος, ο πρώην Υφυπουργός Υγείας Γιώργος Κωνσταντοπουλος.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση

Intime

Intime

Intime

Intime

Intime