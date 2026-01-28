Κρίσι Τέιγκεν: Αποκάλυψε ότι ξανακύλησε στον αλκοολισμό «Έπινα κρασί στις 11 το πρωί»

Η Κρίσι Τέιγκεν είχε μιλήσει και στο παρελθόν για την προσπάθειά να της απεξαρτηθεί από το αλκοόλ και τα είχε καταφέρει με πενταετή αποχή.

Πιο συγκεκριμένα, η 40χρονη τηλεπερσόνα είχε σταματήσει να πίνει τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά όπως παραδέχθηκε πρόσφατα επέστρεψε σε ένα μοτίβο τακτικής κατανάλωσης αλκοόλ στα τέλη του περασμένου έτους, με αποτέλεσμα να καταναλώνει κρασί στις 11 π.μ.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ευχαρίστησε τον Carl Radke που μοιράστηκε το δικό του ταξίδι προς τη νηφαλιότητα μέσα από το podcast της και ανέφερε: «Αφού ήμουν νηφάλια για λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ξαναγύρισα στο ποτό. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα ήταν με έναν «συνειδητό» τρόπο. Ήθελα να μπορώ να πιω ένα ποτήρι κρασί σε μια βραδιά - ραντεβού με τον σύζυγό μου. Να μπορείς να κάνεις πρόποση στα γενέθλια. Πόσο τυχερή είμαι που έχω τη ζωή που έχω - θέλω να την απολαύσω! Και νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο μου πρόβλημα. Συνδέοντας το ποτό για ανταμοιβή ή σαν κάποιο βραβείο ζωής. Σύντομα έγινε αυτό που γνωρίζω πολύ καλά. Οι ήσυχες στιγμές στο σπίτι, ήταν για κρασί. Η ώρα (που έπινα) ήταν από τις 6 μ.μ, στις 5, στις 4, στο μεσημεριανό... γιατί όχι. Όταν έφτασα να πίνω στις 11 π.μ. είπα, «γαμώτο, πάμε πάλι».

Δεν έχω καμία επιθυμία να γυρίσω πίσω...



Και ξέρω. Είμαι μια μητέρα... Δεν μιλάμε όμως για το ποτό που μπερδεύεις τα λόγια σου και χάνεις το βήμα σου στις σκάλες. Ήταν απλά ήσυχο και συνεπές. Και Θεέ μου, ένιωσα σκ@@ά... αλλά δεν είχε έρθει η στιγμή ακόμα για να σταματήσω.



Μέσα στην ίδια εβδομάδα που μίλησα με τον Carl, σταμάτησα να πίνω ξανά. Είχα μπει σε συζητήσεις για το Star Search και ήξερα ότι αν μου δινόταν η απίστευτη ευκαιρία να είμαι στο σόου, δεν υπήρχε απολύτως κανένας τρόπος να το κάνω με αλκοόλ στο καμαρίνι μου.



Νομίζω ότι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του τώρα και της πρώτης φοράς είναι ότι δεν υπάρχει μεγαλοπρέπεια γύρω από αυτό. Την πρώτη φορά που πάτησα πόδι, ήταν ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ. Η ορμή ήταν διασκεδαστική και με κράτησε στο σωστό δρόμο. Τη δεύτερη φορά... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν όλοι γύρω σου χάνουν την πίστη τους ή αν το κάνεις μόνος σου ή είναι ένα μίγμα και των δύο. Ή ίσως κανείς δεν θέλει να ενθουσιαστεί πολύ. Σαν παλιός γκόμενος που είπες τόσα άσχημα για εκείνον στους φίλους σου, μετά τα ξαναβρίσκεις μαζί του και όλοι σταματούν να νοιάζονται γιατί ποιος ξέρει τι θα συμβεί μετά...

Ωστόσο, είμαι 52 μέρες νηφάλια και χωρίς καμία επιθυμία να γυρίσω πίσω. Τελικά, χωρίς αυτό, μπορώ ακόμα να είμαι αστεία. Εξακολουθώ να είμαι ηλίθια. Εξακολουθώ να είμαι άγρια νευρική. Ανυπόμονη... και μπορώ να τα ξεπεράσω όλα χωρίς αυτό.



Σας αγαπώ παιδιά και σας ευχαριστώ που με ακούσατε!!».

