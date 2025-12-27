Η Κρίστεν Στιούαρτ αποκαλύπτεται στο New York Times Magazine και μιλάει για ρόλους, για την καθημερινότητά της, αλλά και για την ταινία «Twilight». «Ήμουν τόσο μικρή, 17 ετών και έβγαλα πολλά χρήματα» παραδέχεται.

Μιλώντας για τα χρήματα η ηθοποιός εξομολογείται: «Αν έχεις πολλά χρήματα, πρέπει να τα χαρίσεις. Ξέρω ότι θα μπορούσα να κάνω τον εαυτό μου ευτυχισμένο καλλιτεχνικά και χωρίς αυτά. Επίσης, ποιος ξέρει πώς θα είναι ο κόσμος σε πέντε, δέκα χρόνια; Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, επειδή νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για μια πλήρη κατάρρευση του συστήματος. Εννοώ σε όλους τους τομείς και επίσης ειδικά για τον κόσμο στον οποίο ζω, τη βιομηχανία του θεάματος.

Την επόμενη ταινία που θέλω να κάνω, θέλω να την κάνω δωρεάν και θέλω να γίνει μεγάλη επιτυχία. Οι άνθρωποι που θα το ακούσουν μπορεί να σκεφτούν, «Φυσικά και είναι ψυχοπαθής όποιος το λέει αυτό», αλλά νομίζω ότι είναι δυνατό».

Ποιες είναι οι στιγμές μέσα στην καθημερινότητά της που ηρεμεί; «Κάνω συνηθισμένα πράγματα. Μαγειρεύω σούπα και κάνω παρέα με την οικογένειά μου. Διαβάζω...» αποκαλύπτει.

«Πολλές φορές η τέχνη προέρχεται από την έμπνευση που σου δίνουν τα ναρκωτικά και το αλκοόλ» παρατηρεί ο δημοσιογράφος και την ρωτά αν έχει εμπνευστεί ποτέ από την χρήση ναρκωτικών ή ποτού. «Σίγουρα έπρεπε να ηρεμώ τον εαυτό μου με διαφορετικούς τρόπους καθώς μεγάλωνα. Είχα κοινωνικές ανασφάλειες που στο συγκεκριμένο επάγγελμα δεν ήταν ευχάριστο να τις διαχειριστώ. Αλλά όσον αφορά τη δημιουργία τέχνης, εργάζομαι καλύτερα στις 6 το πρωί, με εντελώς καθαρό μυαλό» παραδέχθηκε.