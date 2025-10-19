Κροκόδειλος έπαιρνε αμέριμνος το μπάνιο του σε πισίνα πεντάστερου ξενοδοχείου στην Αυστραλία
Πελάτες και θαμώνες του ξενοδοχείου ανέβασαν βίντεο στα social media - Απομακρύνθηκε με ασφάλεια το αμφίβιο.
Αναστάτωση προκάλεσε ένας μικρός κροκόδειλος που εμφανίστηκε να κολυμπά αμέριμνος στην πισίνα του Sheraton Mirage σε θέρετρο του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία.
Το περισταστικό με τον κροκόδειλο στην πισίνα κατέγραψαν οι θαμώνες του ξενοδοχείου ανεβάζοντας σχετικά βίντεο στα social media.
Νωρίτερα είχε εντοπιστεί ένας κροκόδειλος σε γήπεδο γκολφ της περιοχής.
Εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας του Κουίνσλαντ (DETSI) ανέφερε πως έφτασαν αρμόδιοι στην περιοχή βγάζοντας και μεταφέροντας το άγριο ζώο με ασφάλεια.
«Πινακίδες προειδοποίησης για κροκόδειλους τοποθετήθηκαν στην περιοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος.
Οι αρχές υπενθύμισαν ότι όλες οι αναφορές για θεάσεις κροκοδείλων ελέγχονται και μπορούν να υποβληθούν μέσω της εφαρμογής QWildlife, στην ιστοσελίδα του DETSI