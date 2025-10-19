Κροκόδειλος έπαιρνε αμέριμνος το μπάνιο του σε πισίνα πεντάστερου ξενοδοχείου στην Αυστραλία

Αναστάτωση προκάλεσε ένας μικρός κροκόδειλος που εμφανίστηκε να κολυμπά αμέριμνος στην πισίνα του Sheraton Mirage σε θέρετρο του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία.



Το περισταστικό με τον κροκόδειλο στην πισίνα κατέγραψαν οι θαμώνες του ξενοδοχείου ανεβάζοντας σχετικά βίντεο στα social media.



Νωρίτερα είχε εντοπιστεί ένας κροκόδειλος σε γήπεδο γκολφ της περιοχής.



Εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας του Κουίνσλαντ (DETSI) ανέφερε πως έφτασαν αρμόδιοι στην περιοχή βγάζοντας και μεταφέροντας το άγριο ζώο με ασφάλεια.



«Πινακίδες προειδοποίησης για κροκόδειλους τοποθετήθηκαν στην περιοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

A baby crocodile has been snapped chilling out at the bottom of a pool at a luxury resort in Far North Queensland.



The video posted to TikTok shows the unexpected visitor making itself at home in the lagoon-style pool at the Sheraton Mirage in Port Douglas on Saturday afternoon.… pic.twitter.com/Pn3EpzcYgr — 10 News Queensland (@10NewsQLD) October 19, 2025

Οι αρχές υπενθύμισαν ότι όλες οι αναφορές για θεάσεις κροκοδείλων ελέγχονται και μπορούν να υποβληθούν μέσω της εφαρμογής QWildlife, στην ιστοσελίδα του DETSI