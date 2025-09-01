Ξανά στο προσκήνιο ο Σουάρες: Έφτυσε τον προπονητή της των Σιατλ Σάουντερς (vid)

Μια ακόμη σκοτεινή στιγμή ήρθε να προστεθεί στο ήδη φορτωμένο και συχνά αμφιλεγόμενο παρελθόν του Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός φορ της Ίντερ Μαϊάμι καταγράφηκε από την κάμερα να φτύνει μέλος του τεχνικού επιτελείου των Σιάτλ Σάουντερς, αμέσως μετά τον τελικό του Leagues Cup, όπου η ομάδα του γνώρισε βαριά ήττα με 3-0.

Το περιστατικό σημειώθηκε με τη λήξη της αναμέτρησης. Ο 38χρονος επιθετικός αρχικά συγκρούστηκε με τον Ομπέντ Βάργκας, μέσο των Σάουντερς, τον οποίο άρπαξε από τον λαιμό. Στη συνέχεια ο Σέρχιο Μπουσκέτς χτύπησε τον Μεξικανό στο πηγούνι, ενώ λίγο αργότερα ο Σουάρες ενεπλάκη σε έντονη αντιπαράθεση με μέλος του προπονητικού τιμ των Σάουντερς. Παρά τις προσπάθειες του Όσκαρ Ουστάρι να τον συγκρατήσει, δεν απέφυγε να φτύσει προς την πλευρά του αντίπαλου προπονητή.

Luis Suarez is the shittest player in the entire history. Spitting on a senior citizen like that. What can you expect from a guy who bit 3 players? If you don’t do something MLS & Leagues Cup. You are a fucking bitchass.



pic.twitter.com/QnK4u7Ufaj — 🐐 (@AIwaysRonaldo) September 1, 2025

Ο τεχνικός των Σιάτλ, Μπράιαν Σμέτζερ, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους: «Δυστυχώς αυτό θα επισκιάσει την εξαιρετική μας εμφάνιση. Οι παίκτες τους ήταν απογοητευμένοι και έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε».

Από την άλλη, ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέρ Μασεράνο, τόνισε ότι δεν είδε καθαρά το επεισόδιο: «Σε κανέναν δεν αρέσουν τέτοιες αντιδράσεις. Ίσως υπήρξε πρόκληση, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη».

❌😳 Luis Suarez grabbed Obed Vargas from the neck after the final whistle in the Leagues Cup.



Then Sergio Busquets appeared to PUNCH the 20-year-old Mexican in the face. 🇺🇾🇪🇸



pic.twitter.com/bPaT8gVHYM — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 1, 2025

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο Σουάρες γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής. Το 2011, με τη φανέλα της Λίβερπουλ, είχε τιμωρηθεί με οκτώ αγωνιστικές για ρατσιστική επίθεση στον Πατρίς Εβρά. Επιπλέον, έχει τιμωρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν για δαγκώματα, φορώντας τις φανέλες του Άγιαξ, της Λίβερπουλ και της Εθνικής Ουρουγουάης.