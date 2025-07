Kylie Minogue: Mια πριγκίπισσα που βασιλεύει!

Η Kylie Minogue απλά δεν σταματά! Η “Tension tour”, που ξεκίνησε πέρσι και συνεχίζεται, είναι η μεγαλύτερη περιοδεία της εδώ και δύο δεκαετίες και μια απόδειξη στο πόσο καλή είναι στην «επανεφεύρεση» του εαυτού της.Η πριγκίπισσα της pop παραμένει φρέσκια, σύγχρονη και με μοναδικό σκοπό τη διασκέδαση.

Την Παρασκευή στην Πλατεία Νερού, θα χορέψουμε με δεκάδες επιτυχίες της: “In Your Eyes”, “Come Into My World”, “Spinning Around”, “Can’t Get You Out of My Head”, “Slow”, “The Loco-Motion”, “I Should Be So Lucky”, “All the Lovers", "Padam Padam", "Love at First Sight"!Βλέποντας τα video από πρόσφατες, φετινές, εμφανίσεις της, απλά ανυπομονείς για τη βραδιά της 18ης Ιουλίου στην Πλατεία Νερού!

Οι συναυλίες της, τα έχουν όλα. Κάθε βραδιά είναι χωρισμένη σε μέρη, από την γλυκιά αθωότητα του ξεκινήματός της με τους Stock-Aitken-and-Waterman, την σέξι disco των “Light Years” και “Fever” μέχρι το Eurodance, οι νέες ακόμα πιο χορευτικές εκδοχές παλαιότερων επιτυχιών, μετατρέπουν το show σε μια ασταμάτητη χορογραφία χαράς και εξωστρέφειας!

Εξασφάλισε άμεσα εισιτήριο για μια βραδιά χορού και χαράς. Μαζί με την Kylie, θα εμφανιστεί και η υπέροχη Loreen, η δις θριαμβεύτρια της Eurovision, με ένα εξίσου σούπερ show.

Όλες οι πληροφορίες για εισιτήρια, προσφορές, πρόσβαση στο Release Athens, από εδώ