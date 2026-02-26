Κύπρος: Επιστολή βουλευτών στη γερμανική Βουλή για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle

Κοινή πρωτοβουλία για τη διατήρηση της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle ανέλαβαν οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φορτώμας, ο Κύπριος βουλευτής Χάρης Γεωργιάδης, καθώς και ο Marian Wendt, Επικεφαλής του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Με επιστολή τους προς μέλη της γερμανικής ομοσπονδιακής Βουλής, οι υπογράφοντες ζητούν την πολιτική επανεξέταση της προγραμματισμένης διακοπής του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle από την 1η Ιανουαρίου 2027 και καλούν τους Γερμανούς βουλευτές να αξιοποιήσουν τις κοινοβουλευτικές τους δυνατότητες, ώστε η απόφαση να επανεξεταστεί και να αλλάξει. Σημειώνεται ότι οι Χατζηβασιλείου και Φόρτωμας βρέθηκαν στο συνέδριο της CDU την προηγούμενη εβδομάδα και έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα της Deutsche Welle στην Πρόεδρο της γερμανικής βουλής, καθώς και σε υπουργούς και βουλευτές της CDU.

«Κλονίζονται όσα χτίσαμε μαζί»

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle λειτουργεί από το 1964 και έχει διακριθεί για την ανεξάρτητη, αξιόπιστη και ευρωπαϊκά προσανατολισμένη δημοσιογραφία της, αποτελώντας επί δεκαετίες σταθερή πηγή ενημέρωσης για το ελληνικό και κυπριακό κοινό, καθώς και για την πολυπληθή ελληνική διασπορά στη Γερμανία. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η παρουσία της συνέβαλε ουσιαστικά στην πρόσβαση σε ελεύθερη πληροφόρηση σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους, ενώ λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αντικειμενική ενημέρωση.

Οι υπογράφοντες τονίζουν ότι η διακοπή του ελληνόφωνου προγράμματος δεν συνιστά απλά μια απλή διοικητική ή δημοσιονομική επιλογή, αλλά κίνηση που θα αποδυνάμωνε ένα εργαλείο επικοινωνίας και διαλόγου που έχει αναπτυχθεί επί δεκαετίες. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνουν ότι, σε συνθήκες αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και διάδοσης της παραπληροφόρησης, η ισχυρή παρουσία ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος, οι υπογράφοντες αναφέρουν ότι σε μια εποχή αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων, το ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση των συμμαχιών: «Η διακοπή λειτουργίας του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle κλονίζει και αποδυναμώνει όλα όσα χτίσαμε μαζί», καταλήγουν.