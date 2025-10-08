Κύπρος: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της κόρης του Γλαύκου Κληρίδη

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 8/10 η κηδεία της πρώην βουλευτού και πρώην αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, Καίτης Κληρίδου. Η κόρη του πρώην προέδρου της Κύπρου και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, του τέως ΠτΔ Νίκου Αναστασιάδη, αρχηγών και εκπροσώπων ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κομμάτων, εν ενεργεία και πρώην βουλευτών καθώς και πλήθους συγγενών και φίλων της εκλιπούσας.

Ο Γλαύκος Κληρίδης με την κόρη του Καίτη στο παραθαλάσσιο σπίτι τους στο Μενεού της Λάρνακας (φωτο: /ΑΠΕ-ΜΠΕ/ STR)

Τα έξοδα της κηδείας καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ως ένδειξη σεβασμού και τιμής προς την οικογένεια Κληρίδη. Ήταν η μοναχοκόρη του Γλαύκου Κληρίδη και εγγονή του Ιωάννη Κληρίδη, πρώην δημάρχου Λευκωσίας.

Η Καίτη Κληρίδου ίδρυσε και υπήρξε επικεφαλής της Γραμματείας Κοινοτικής Επαναπροσέγγισης και της Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών του ΔΗΣΥ ενώ είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος του κόμματος. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια σπούδασε νομική στο Gray’s Inn.

Ο Γλαύκος Κληρίδης και η μοναχοκόρη του Καίτη (φωτογραφίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΥΠΕ/ ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/)





Στις Δημοτικές εκλογές του 1986 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ. Εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές του 1991 στην εκλογική περιφέρεια ης Λευκωσίας με τον συνασπισμό Δημοκρατικός Συναγερμός-Κόμμα Φιλελευθέρων. Ήταν η τρίτη γυναίκα που κάθισε στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επανεξελέγη στις βουλευτικές εκλογές του 1996 με τον ίδιο συνδυασμό.

