Κυριακάτικες ανατροπές σε σχέσεις και οικονομικά έρχονται για 4 ζώδια σήμερα 8/2

Απρόβλεπτες εξελίξεις σε οικονομικά και αισθηματικά φέρνει στο πέρασμά της αυτή η Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026. Σήμερα κορυφώνεται το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο, μια όψη που αιφνιδιάζει, αποκαλύπτει με τις ξαφνικές της εξελίξεις και την αστάθεια που προκαλεί. Η ανάγκη μας για ελευθερία, ανεξαρτησία και ανατροπή χτυπάει «κόκκινο». Σήμερα, το «πρέπει» έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με το «θέλω», και η επιθυμία μας να σπάσουμε τα δεσμά της ρουτίνας μπορεί να μας οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις που κρύβουν ρίσκο. Στις ερωτικές σχέσεις θα υπάρξουν καβγάδες, ρήξεις και αποκαλύψεις που θα φέρουν διάσπαση. Στα οικονομικά τα αιφνίδια έξοδα ανατρέπουν τον προϋπολογισμό! Τα ζώδια του Σταθερού Σταυρού (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι) του 3ου δεκαημέρου, βιώνουν σήμερα εκπλήξεις κάπως δυσάρεστες και έρχονται αντιμέτωπα με αλλαγές στις σχέσεις ή στα οικονομικά τους!

Μάθε τώρα τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Ανατροπές στα σχέδια και στα οικονομικά

Εύφλεκτο είναι το αστρολογικό σκηνικό της Κυριακής, με την Αφροδίτη από τον Υδροχόο να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο, η όψη αυτή σε σένα Κριέ μου αναμένεται να είναι αισθητή στα οικονομικά σου, στα σχέδια και στις κοινωνικές σου επαφές! Σήμερα διψάς για περισσότερη ελευθερία, θέλεις να πάρεις κάποιο ρίσκο, να διασκεδάσεις, να τολμήσεις, να σπαταλήσεις χρήμα, θα σου έλεγα όμως συγκρατήσου, γιατί εύκολα μπορεί να οδηγηθείς σε μία επιπόλαιη επιλογή που θα έχει το κόστος της. Κάποιος φίλος μπορεί να σου χαλάσει το πρόγραμμα,μία σχέση μπορεί να αποδειχθεί αρκετά άστατη, οι επιθυμίες σου αναμένεται να διαφοροποιηθούν, ενώ τα οικονομικά ;;; Σε κάνουν για λίγο να παγώνεις!

Astro Tip: Προσπάθησε να διασφαλίσεις τα σίγουρα και τα δεδομένα, συγκρατώντας τον εαυτό σου από την τόλμη και το ρίσκο!

Ταύρος – Ξαφνικές αλλαγές στην εικόνα σου

Η Κυριακή φέρνει αναταράξεις, καθώς η Αφροδίτη από τον Υδροχόο συγκρούεται με τον Ουρανό που βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο, φίλε μου Ταύρε. Η όψη αυτή επηρεάζει άμεσα την καριέρα, την κοινωνική σου προβολή και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Σήμερα νιώθεις μια έντονη ανάγκη να επαναστατήσεις ενάντια σε καλούπια και περιορισμούς, γεγονός που μπορεί να σε οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις ή ριζικές αλλαγές στο στυλ και τη συμπεριφορά σου. Πρόσεχε όμως, γιατί η επιθυμία σου για ανατροπή μπορεί να προκαλέσει εντάσεις με ανωτέρους ή σημαντικά πρόσωπα στη ζωή σου. Μια επαγγελματική σχέση μπορεί να δείξει το άστατο πρόσωπό της, ενώ οι προσωπικές σου επιθυμίες συγκρούονται με το «πρέπει», αφήνοντάς σε, σε μια κατάσταση αναστάτωσης.

Astro Tip: Μην παίρνεις οριστικές αποφάσεις πάνω στον ενθουσιασμό ή τον θυμό της στιγμής· η ανάγκη σου για ελευθερία δεν πρέπει να κάψει τις γέφυρες που με κόπο έχτισες!

Δίδυμοι – Αποκαλύψεις και πνευματική ανησυχία

Δίδυμε μου , το τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού φέρνει μια δόση αστάθειας στα μελλοντικά σου σχέδια, τις μετακινήσεις και τις πνευματικές σου αναζητήσεις. Σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι οι απόψεις σου αλλάζουν ή ότι ένα ταξίδι και μια νομική υπόθεση παίρνουν μια εντελώς απρόσμενη τροπή. Το παρασκήνιο είναι έντονο και ίσως έρθουν στο φως πληροφορίες που θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις για ανθρώπους που θεωρούσες έμπιστους ή και δεδομένους. Η τάση σου για ρίσκο και η δίψα για νέες εμπειρίες είναι τα βασικά στοιχεία της ημέρας, όμως καραδοκεί η παγίδα της επιπολαιότητας.

Astro Tip: Διατήρησε την ψυχραιμία σου απέναντι σε ξαφνικά νέα και απόφυγε να εμπλακείς σε σχόλια και παρασκηνιακές συζητήσεις που μπορεί να εκθέσουν την αξιοπιστία σου!

Καρκίνος – Οικονομικές αναταράξεις και συναισθηματικά ξεσπάσματα

Για σένα Καρκίνε, τα άστρα για σήμερα Κυριακή σε ωθούν να επικεντρωθείς σε θέματα οικονομικών συναλλαγών και βαθιών συναισθηματικών σχέσεων. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά κοινά ταμεία, δάνεια ή επενδύσεις. Μια ξαφνική δαπάνη ή η ακύρωση μιας οικονομικής συμφωνίας μπορεί να σε βγάλει εκτός προϋπολογισμού, ενώ στον αισθηματικό τομέα, οι κτητικές σου τάσεις έρχονται σε σύγκρουση με την ανάγκη του άλλου για ελευθερία. Μια φιλική σχέση μπορεί να εμπλακεί με τα ερωτικά σου, προκαλώντας αναστάτωση και απρόβλεπτες αντιδράσεις. Νιώθεις μια έντονη εσωτερική πίεση να αλλάξεις τα δεδομένα σου, όμως οι κινήσεις σου πρέπει να είναι μελετημένες για να μην οδηγηθείς σε απώλειες που θα κοστίσουν.

Astro Tip: Μην προβαίνεις σε αγορές ή οικονομικές δεσμεύσεις σήμερα και προσπάθησε να διαχειριστείς την ανασφάλειά σου με λογική και όχι με παρορμητικά ξεσπάσματα!

Λέων – Κλυδωνισμοί στις σχέσεις και την καριέρα

Αγαπητέ Λέοντα, η Αφροδίτη από το διαμετρικά απέναντι ζώδιο, τον Υδροχόο, σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό, φέρνοντας «κεραυνούς» ανατροπών στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Σήμερα το κλίμα με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες σου είναι εκρηκτικό, καθώς η ανάγκη για αυτονομία συγκρούεται με τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Μια ξαφνική ρήξη ή μια απρόσμενη συμπεριφορά από ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση, ενώ οι επιθυμίες σου αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλεις να τα τινάξεις όλα στον αέρα για να νιώσεις ελεύθερος, όμως το κόστος στην κοινωνική σου εικόνα μπορεί να είναι μεγάλο. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και οι προκλήσεις συνεχείς.

Astro Tip: Δείξε υπομονή και απόφυγε τις κατά μέτωπον συγκρούσεις· ο εκνευρισμός της ημέρας είναι παροδικός, αλλά τα λόγια που θα ειπωθούν μπορεί να αφήσουν μόνιμα σημάδια!

Παρθένος – Ανατροπές στην καθημερινότητα και την εργασία

Παρθένε, το αστρολογικό σκηνικό της Κυριακής επηρεάζει άμεσα την εργασιακή σου ρουτίνα και τη φυσική σου κατάσταση. Το τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού φέρνει ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμά σου, ενώ μια είδηση που αφορά τη δουλειά ή μια υποχρέωση μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά σου για ξεκούραση. Πρόσεχε τις μετακινήσεις σου και τις επαφές με άτομα από το εξωτερικό ή και το διαδίκτυο, καθώς οι παρεξηγήσεις είναι πολύ πιθανές. Μια επιθυμία για απόδραση από τα τετριμμένα σε κάνει να ρισκάρεις, όμως οι συνθήκες απαιτούν προσγείωση και προσοχή στις λεπτομέρειες που συνήθως ελέγχεις με επιτυχία.

Astro Tip: Μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου και απόφυγε να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο σήμερα· εστίασε στο να διατηρήσεις τον έλεγχο στις ήδη υπάρχουσες εκκρεμότητες!

Ζυγός – Ερωτικά ρίσκα και οικονομική αστάθεια

Ζυγέ μου, ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου η Αφροδίτη βρίσκεται σε μια «εύφλεκτη» γωνία με τον Ουρανό, επηρεάζοντας τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και τα οικονομικά σου. Σήμερα διψάς για περιπέτεια και νέες συγκινήσεις, γεγονός που μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα ριψοκίνδυνο φλερτ ή σε μια ερωτική επιλογή που θα αποδειχθεί άστατη και απρόβλεπτη. Η ανάγκη σου να διασκεδάσεις και να σπαταλήσεις χρήματα για την προσωπική σου ευχαρίστηση είναι μεγάλη, όμως το τετράγωνο αυτό προειδοποιεί για οικονομικές απώλειες λόγω επιπολαιότητας. Μια ξαφνική διαφοροποίηση στις επιθυμίες σου μπορεί να φέρει εντάσεις με τον σύντροφο ή με τα παιδιά, ενώ ένα δημιουργικό σου σχέδιο μπορεί να παγώσει λόγω έλλειψης πόρων ή ξαφνικών εμποδίων.

Astro Tip: Συγκράτησε την τάση σου για υπερβολή και απόφυγε τα μεγάλα ρίσκα στον έρωτα και το χρήμα· η ασφάλεια που νιώθεις μπορεί να ανατραπεί σε δευτερόλεπτα!

Σκορπιός – Εντάσεις στο σπίτι και τις σχέσεις

Αγαπητέ Σκορπιέ, η Κυριακή σε βρίσκει αντιμέτωπο με οικογενειακά ζητήματα και θέματα που αφορούν τη συμβίωση ή το σπίτι. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό από τον Ταύρο (τον τομέα των σχέσεων σου) δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ανάμεσα στην ανάγκη σου για θαλπωρή και την επιθυμία του άλλου για ανεξαρτησία. Μια ξαφνική αλλαγή στη διάθεση του συντρόφου ή ένα απρόσμενο γεγονός στο σπίτι μπορεί να σε κάνει να παγώσεις και να νιώσεις ανασφάλεια. Θέλεις να επιβάλεις τους δικούς σου όρους, όμως ο Ουρανός φέρνει ανατροπές που δεν μπορείς να ελέγξεις. Πρόσεχε τις αντιδράσεις σου, καθώς η τάση σου να τα βλέπεις όλα ή τίποτα μπορεί να οδηγήσει σε ρήξεις που θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν αργότερα.

Astro Tip: Δώσε χώρο στους άλλους και μην προσπαθείς να ελέγξεις τις εξελίξεις η ευελιξία είναι το μόνο όπλο που μπορεί να σώσει την ηρεμία σου σήμερα!

Τοξότης – Επικοινωνιακό χάος και αλλαγές προγράμματος

Τοξότη μου, το τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού επηρεάζει τον τρόπο που επικοινωνείς, τις μετακινήσεις σου και την καθημερινή σου εργασία. Σήμερα οι συζητήσεις παίρνουν μια περίεργη τροπή και μια ξαφνική δήλωση ή ένα μήνυμα μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Το πρόγραμμά σου ανατρέπεται από απρόβλεπτους παράγοντες ή από έναν συνάδελφο που σου χαλάει τα σχέδια την τελευταία στιγμή. Η δίψα σου για ελευθερία λόγου είναι μεγάλη, όμως πρόσεχε γιατί μπορεί να γίνεις προκλητικός χωρίς λόγο. Οι επιθυμίες σου αλλάζουν συνεχώς και δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς σε έναν στόχο, νιώθοντας μια διάχυτη νευρικότητα.

Astro Tip: Σκέψου δύο φορές πριν μιλήσεις ή στείλεις ένα κρίσιμο email· η παρορμητικότητα είναι ο χειρότερος σύμβουλος για την επικοινωνία σου σήμερα!

Αιγόκερως – Οικονομικές εκπλήξεις και αισθηματικές αναζητήσεις

Για σένα Αιγόκερε μου, το σημερινό τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Υδροχόο με τετράγωνο με τον Ουρανό φέρνει ξαφνικές διακυμάνσεις στα οικονομικά σου, όπου ένα έσοδο μπορεί να καθυστερήσει ή ένα έξοδο να προκύψει από το πουθενά. Σήμερα νιώθεις την ανάγκη να τολμήσεις, να αγοράσεις κάτι ακριβό ή να επενδύσεις σε κάτι πρωτοποριακό, όμως το ρίσκο είναι υψηλό και οι πιθανότητες λάθους μεγάλες. Στα αισθηματικά, μια νέα γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει με την εκκεντρικότητά της, αλλά να αποδειχθεί άκρως ασταθής. Οι σταθερές σου κλονίζονται για λίγο και οι επιθυμίες σου διαφοροποιούνται, κάνοντάς σε να αμφιβάλλεις για το τι πραγματικά σου προσφέρει ασφάλεια.

Astro Tip: Κράτα σφιχτά το πορτοφόλι σου και μην παρασύρεσαι από εντυπωσιασμούς η μέρα απαιτεί σύνεση και διασφάλιση των ήδη κεκτημένων σου!

Υδροχόος – Προσωπική επανάσταση και οικογενειακές ρήξεις

Υδροχόε μου, με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου να συγκρούεται με τον Ουρανό από τον Ταύρο, η Κυριακή είναι για σένα μια ημέρα απόλυτης ανάγκης για ανεξαρτησία. Νιώθεις ότι ασφυκτιάς μέσα σε υποχρεώσεις και οικογενειακά βάρη, και η αντίδρασή σου θα είναι ξαφνική και απρόβλεπτη. Θέλεις να αλλάξεις τα πάντα στην εμφάνισή σου, στις σχέσεις σου και στον τρόπο που ζεις, όμως οι ανατροπές που προκαλείς μπορεί να φέρουν ρήξεις με τους οικείους σου. Μια σχέση μπορεί να κλονιστεί από τη δική σου ανάγκη για ελευθερία, ενώ οι επιθυμίες σου είναι τόσο έντονες που δεν δέχεσαι κανένα «όχι». Η ημέρα σε ωθεί στα άκρα, και παρόλο που το ρίσκο σε ελκύει, το κόστος στην προσωπική σου ηρεμία θα είναι αισθητό.

Astro Tip: Προσπάθησε να βρεις μια ισορροπία ανάμεσα στο «θέλω» και το «πρέπει» η επανάσταση χωρίς σχέδιο μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση που δεν επιθυμείς!

Ιχθύες – Ψυχολογική ένταση και αποκαλύψεις παρασκηνίου

Ιχθύ μου, το τετράγωνο Αφροδίτης-Ουρανού επηρεάζει τον ψυχισμό σου και τον τομέα των κρυφών σου επιθυμιών. Σήμερα μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια μυστικά ή παρασκηνιακές καταστάσεις που θα σε ξαφνιάσουν και θα σε κάνουν να παγώσεις. Η ανάγκη σου για εσωτερική ελευθερία συγκρούεται με φοβίες και ανασφάλειες του παρελθόντος, ενώ μια ξαφνική είδηση μπορεί να ανατρέψει την ηρεμία σου. Στα αισθηματικά, ένα κρυφό φλερτ ή μια σχέση που κρατάς μακριά από τα φώτα μπορεί να περάσει κρίση λόγω απρόβλεπτων αποκαλύψεων. Η διαίσθησή σου είναι οξυμένη, αλλά η νευρικότητα σε εμποδίζει να την ακούσεις.

Astro Tip: Μην εμπιστεύεσαι τα πάντα σήμερα και απόφυγε τις κινήσεις πίσω από την πλάτη των άλλων· η μέρα ευνοεί τις αποκαλύψεις και όχι τη συγκάλυψη!