Κυριακίδης για τα 37 χρόνια συντροφικότητας: Έτυχε να μας καθίσει η ζαριά και το κερδίσαμε το παιχνίδι

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων και στην παράσταση που πρωταγωνιστούν «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» «Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο με τον συγγραφέα να γράφει απίστευτες αλήθειες. Σου λύνονται πολλές απορίες για τις σχέσεις των ζευγαριών. Όχι μόνο την τοξικότητα αλλά και την αγάπη του ζευγαριού, και το γεγονός ότι δεν ξέρουν να αντιμετωπίσουν ένας τον άλλο. Αν βγάλουμε τις υπαρξιακές μας αγωνίες προς τα έξω θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι», ανέφερε ο ηθοποιός.

Η Έφη Μουρίκη μιλώντας για την σχέση τους είπε: «Αυτή η συνύπαρξη είναι με τα πάνω και με τα κάτω της, όπως όλα τα ζευγάρια. Σαφέστατα υπάρχουν δυσκολίες». Και ο Βλαδίμηρος συμπλήρωσε: «Δεν είμαστε μόνοι. Ξέρουμε πάρα πολλά ζευγάρια που είναι 40 χρόνια μαζί, 50 χρόνια μαζί, δεν είναι κάτι φοβερό που συμβαίνει. Έτυχε να μας καθίσει η ζαριά, η μπίλια και το κερδίσαμε το παιχνίδι. Έχει πολλή δουλειά, αλλά από την άλλη είναι να βρεις το άλλο σου μισό. Άμα το βρεις, τελείωσε και είναι επιλογή. Μεταξύ μας υπάρχει συναγωνισμός, όχι ανταγωνισμός».

«Κάθε μέρα μαθαίνεις να αγαπάς. Το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρετε, όταν μας κάνετε αυτή την ερώτηση, ποια είναι η συνταγή, εγώ πιστεύω ότι η ζωή, οι σχέσεις και η τέχνη, δεν έχουν συνταγές. Ίσως και γι' αυτό είναι πολύ όμορφα. Ο καθένας ανακαλύπτει από μόνος του» τόνισε η Έφη Μουρίκη.

