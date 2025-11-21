Κυβερνητικό «μποϊκοτάζ» στην εκδήλωση των Κινέζων

Και τι να έκανε δηλαδή ο Καραμανλής;

Να πήγαινε στην εκδήλωση των Κινέζων και να έλεγε το πόσο «αρνητική» ήταν για τα συμφέροντα της χώρας η συμφωνία με την Cosco; Που εάν θυμάμαι καλά - που καλά θυμάμαι -οι νεοδημοκράτες τότε είχαν κάνει σημαία στις καθημερινές τους παρουσίες στα κανάλια.

Αλλά η πολιτική και οι πολιτικοί έτσι είναι.

Επίσης δεν θυμάμαι άλλους επενδυτές να είχαν κάνει ουρά για το λιμάνι του Πειραιά. Τα υπόλοιπα για τις... συμφωνίες με τους Κινέζους για το λάδι και άλλα αγροτικά προϊόντα ήταν αέρας κοπανιστός.

Ο Καραμανλής λοιπόν, πήγε στην εκδήλωση και φυσικά υπεραμύνθηκε της συμφωνίας που είχε κάνει η κυβέρνησή του σε μια περίοδο που ο αμερικανικός παράγοντας έχει αποφασίσει να πάρει δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της επιρροής του Πεκίνου σε κάθε οικονομικό μήκος και πλάτος της γης. Αλλά όχι των τουριστών από την Κίνα. Αυτούς τους θέλουμε, εννοείται.

Έχει όμως ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπήρξε ένα κανονικότατο κυβερνητικό «μποϊκοτάζ» σε αυτή την εκδήλωση των Κινέζων. Ούτε ένας κυβερνητικός δεν εμφανίστηκε υπό το φόβο μη τον «πιάσει» ο φωτογραφικός φακός και μετά άντε να ξεμπλέξεις.

Είδα τον Γιάννη Πλακιωτάκη, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Γιάννη Τραγάκη αλλά από την κυβέρνηση, ούτε έναν.

Σημεία των καιρών.