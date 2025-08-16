Lamborghini Fenomeno: Το απόλυτο supercar με το ισχυρότερο V12 μοτέρ στην ιστορία

Η Lamborghini παρουσίασε το Fenomeno, ένα υπεραυτοκίνητο περιορισμένης παραγωγής που έρχεται να γράψει ιστορία. Με μόλις 29 μονάδες, το νέο μοντέλο γιορτάζει τα 20 χρόνια του Centro Stile, του σχεδιαστικού τμήματος της μάρκας, και συγκεντρώνει όλη την τεχνογνωσία και την αισθητική της σε ένα «μανιφέστο σχεδίασης».

Η καρδιά του Fenomeno είναι ο ισχυρότερος V12 που έχει δημιουργήσει ποτέ η Lamborghini: ατμοσφαιρικός 6,5 λίτρων, αποδίδει 835 ίππους μόνος του και φτάνει συνολικά τους 1.080 ίππους με τη βοήθεια τριών ηλεκτροκινητήρων. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 350 χλμ./ώρα. Η σχέση βάρους/ισχύως (1,64 κιλά/ίππο) είναι η καλύτερη στην ιστορία της μάρκας.

Η σχεδίαση συνδυάζει την κομψότητα με την ακραία αεροδυναμική. Το αμάξωμα από ανθρακονήματα, οι έντονες γραμμές και οι επιθετικές εισαγωγές αέρα δημιουργούν την εικόνα ενός «διαστημόπλοιου» που όμως έχει τις ρίζες του στα αγωνιστικά αυτοκίνητα και την τεχνολογία τους. Η νέα υπογραφή φώτων εμπνέεται από τα «κέρατα» του ταύρου στο λογότυπο, ενώ οι πλαϊνές εισαγωγές και η πίσω πτέρυγα προσφέρουν πάνω από 30% καλύτερη ψύξη στον V12 κινητήρα της Lamborghini.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία «Feel like a pilot» κυριαρχεί: Μπάκετ καθίσματα από ανθρακονήματα, τρεις ψηφιακές οθόνες, ελάχιστα φυσικά κουμπιά και λεπτομέρειες που έχουν δημιουργηθεί με 3D εκτύπωση. Μέσω του προγράμματος Ad Personam, κάθε Fenomeno μπορεί να διαμορφωθεί με πάνω από 400 εξωτερικά χρώματα και σχεδόν άπειρους συνδυασμούς εσωτερικών υλικών.

Η τεχνολογία του αντλεί στοιχεία από την αγωνιστική σκηνή: Σύστημα φρένων CCM-R Plus με κεραμικούς δίσκους, ειδικά εξελιγμένα και κατασκευασμένα για το μοντέλο ελαστικά Bridgestone Potenza, και ανάρτηση ρυθμιζόμενη για ακρίβεια στην πίστα και σταθερότητα στον δρόμο. Το καινοτόμο 6D sensor παρακολουθεί την κίνηση του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την απόκριση σε φρενάρισμα και στροφές.

Trivia Fenomeno

Το όνομα Fenomeno προέρχεται από έναν ταύρο που χαρίστηκε η ζωή του σε ταυρομαχία στο Μεξικό το 2002, λόγω της εξαιρετικής του αντοχής.

Η πρώτη Lamborghini «few-off» ήταν η Reventón του 2007, που επίσης η κατασκευή της περιελάμβανε ανθρακονήματα σε ακραίο βαθμό.

Οι εμπρός αεραγωγοί είναι εμπνευσμένοι από την αγωνιστική Huracán GT3.

Τα μπροστινά ελαστικά έχουν διάμετρο 21 ιντσών και τα πίσω 22, με monobloc ζάντες που θυμίζουν τουρμπίνες στο σχήμα τους.

Τεχνικές Προδιαγραφές Lamborghini Fenomeno

Διαστάσεις

Μήκος 5.014 mm

Πλάτος 2.076 mm

Ύψος 1.161 mm

Μεταξόνιο 2.779 mm

Φρένα

Εμπρός 420 x 40 mm

Πίσω 410 x 32 mm

Κινητήρας

Κυβισμός 6.498 κ.εκ.

Μέγ. Ισχύς V12 835 CV @ 9.250 rpm

Συνδυαστική Ισχύς 1.080 CV

Μετάδοση

Κιβώτιο 8τάχυτο, διπλού συμπλέκτη

Επιδόσεις

Τελική Ταχύτητα >350 km/h

0-100 km/h 2,4 s

0-200 km/h 6,7 s

100-0 km/h 30 m