Leasing και Ασφάλεια Αυτοκινήτου – Τι Περιλαμβάνεται και Τι Πρέπει να Ξέρεις

Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να απολαμβάνει το όχημά του με σιγουριά, γνωρίζοντας πως όλα τα έξοδα είναι ήδη καλυμμένα.

Τι περιλαμβάνει η Ασφάλεια στο Leasing Αυτοκινήτου

Στο leasing αυτοκινήτου, το μηνιαίο μίσθωμα δεν καλύπτει μόνο τη χρήση του οχήματος, αλλά και την πλήρη ασφάλισή του. Ουσιαστικά, δεν χρειάζεται να αναζητήσετε ξεχωριστά ασφαλιστικά προγράμματα, καθώς η κάλυψη περιλαμβάνεται ήδη στη συμφωνία.

Οι παροχές που συνήθως ενσωματώνονται είναι:

Ασφάλιση έναντι τρίτων, για τυχόν ζημιές σε άλλα οχήματα ή σε τρίτους.

Μικτή ασφάλιση, που καλύπτει το ίδιο το όχημα σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής ή φωτιάς.

24ωρη οδική βοήθεια, ώστε να έχετε πάντα στήριξη αν προκύψει κάποιο απρόοπτο στον δρόμο.

Με αυτόν τον τρόπο, η ασφάλιση στο leasing δεν αποτελεί ξεχωριστό βάρος για τον οδηγό, αλλά μέρος της συνολικής εμπειρίας.

Πλεονεκτήματα της Ασφάλισης στο Leasing

Η ενσωματωμένη ασφάλιση στο leasing προσφέρει τρία μεγάλα οφέλη που κάνουν τη διαφορά.

1. Σταθερός οικονομικός προϋπολογισμός

Το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό, αφού όλα τα έξοδα ασφάλισης περιλαμβάνονται ήδη στο leasing. Δεν υπάρχουν ανανεώσεις ασφαλιστηρίων ή ξαφνικές αυξήσεις κόστους, και έτσι ο οδηγός ξέρει πάντα τι θα πληρώσει

2. Ολική κάλυψη χωρίς επιπλέον χρεώσεις

Η μικτή ασφάλιση, η προστασία από κλοπή και οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας καλύπτονται πλήρως, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε κάτι επιπλέον. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, όπως ένα ατύχημα ή μια βλάβη, δεν θα βρεθείτε προ απροόπτου

3. Απλότητα στη διαχείριση

Δεν χρειάζεται να συνάψετε ξεχωριστά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες ή να παρακολουθείτε διαφορετικές πληρωμές. Όλα είναι συγκεντρωμένα στο κόστος του leasing, κάνοντας την καθημερινότητα πιο απλή και οργανωμένη.

Τι να Προσέξετε Όταν Επιλέγετε Leasing με Ασφάλιση

Παρότι η ασφάλιση είναι ενσωματωμένη, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους όρους. Ελέγξτε:

Αν υπάρχει απαλλαγή σε περίπτωση ζημιάς και σε ποιο ύψος.

Η απαλλαγή βοηθά να περιοριστούν οι καταχρήσεις στην ασφάλιση και έτσι μειώνει το κόστος του ασφαλίστρου για τον κάθε οδηγό. Στα περισσότερα προγράμματα leasing, όπως και στο instacar, η απαλλαγή είναι προκαθορισμένη και σου εξηγείται από την αρχή, οπότε γνωρίζεις από πριν τι θα κληθείς να πληρώσεις αν συμβεί κάτι.

Τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλοπή, φωτιά).

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε από την αρχή εάν καλύπτονται όλα τα φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι ή πλημμύρες. Με αυτό τον τρόπο, θα είστε προετοιμασμένος και δεν θα βρεθείτε μπροστά σε κάποια δυσάρεστη έκπληξη.

Τυχόν περιορισμούς ή εξαιρέσεις που μπορεί να ισχύουν.

Η διαφάνεια στους όρους είναι βασική ώστε να ξέρετε από την αρχή τι περιλαμβάνεται και να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Γιατί να επιλέξετε Leasing με Ασφάλιση μέσω instacar

Το instacar έχει φέρει μια νέα φιλοσοφία στο leasing αυτοκινήτου, κάνοντάς το πιο απλό και πιο προσιτό για όλους. Από την πρώτη στιγμή γνωρίζετε τι ακριβώς πληρώνετε, χωρίς ψιλά γράμματα ή κρυφές χρεώσεις. Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη, με διαφάνεια σε κάθε βήμα.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορείτε να ξεκινήσετε χωρίς προκαταβολή, κάτι που μειώνει σημαντικά το αρχικό κόστος. Παράλληλα, τα πακέτα συνδρομής προσαρμόζονται στις ανάγκες του οδηγού: είτε θέλετε leasing για λίγους μήνες είτε για περισσότερα χρόνια, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε αυτοκίνητο όταν το θελήσετε, χωρίς δεσμεύσεις.

Το μηνιαίο μίσθωμα καλύπτει όλες τις βασικές υποχρεώσεις, από τη μικτή ασφάλιση και το service, μέχρι τα τέλη κυκλοφορίας και την οδική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για έξτρα έξοδα ή γραφειοκρατία. Όλα είναι ήδη οργανωμένα, ώστε να απολαμβάνετε την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου σας με απόλυτη σιγουριά.

Τέλος, η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή. Μέσα από την πλατφόρμα και την εφαρμογή του instacar, μπορείτε να ολοκληρώσετε την επιλογή, την υπογραφή του συμβολαίου και τη διαχείριση της συνδρομής σας γρήγορα και απλά, χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Συμπέρασμα

Η ασφάλιση στο leasing αυτοκινήτου είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής. Εξασφαλίζει σιγουριά, οικονομική προβλεψιμότητα και απλότητα, ώστε να απολαμβάνετε το όχημά σας χωρίς άγχος για πρόσθετα κόστη.

Με το instacar, όλα γίνονται ακόμα πιο εύκολα: από την επιλογή του αυτοκινήτου μέχρι τη διαχείριση της συνδρομής, ξέρετε ότι κάθε λεπτομέρεια είναι καλυμμένη. Έτσι, μπορείτε να επικεντρωθείτε σε αυτό που έχει σημασία – την οδήγηση με ασφάλεια και άνεση.